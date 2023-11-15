Kasus Cacar Monyet Terus Bertambah, Menkes Sebut Penularan Tidak Secepat Covid-19

BELUM lama ini Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kalau kasus cacar monyet atau monkeypox (Mpox) tidak memiliki penularan secepat Covid-19. Sehingga dia meminta kepada masyarakat agar lebih tenang dan tidak panik ketika menghadapi penyakit tersebut.

Karena berbeda dengan Covid-19, penularan Mpox sendiri hanya melalui seksual, tidak melalui pernapasan. Dia juga menjelaskan kalau cacar monyet hanya menyebar pada kelompok masyarakat tertentu.

Menilik dari kejadian tersebut, Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ngabila Salama menyebutkan total kasus Mpox saat ini sudah 44 kasus, dengan tersebar di lima provinsi Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau.

“Sudah ada 44 kasus (nasional) dengan detail DKI Jakarta 33 kasus, Banten lima kasus, Jawa Barat lima kasus, dan Kepulauan Riau satu kasus,” kata Ngabila kepada MNC Portal, Selasa 14 November 2023.

Di sisi lain, Ngabila juga mengatakan pasien cacar monyet saat ini membutuhkan perawatan dua sampai tiga minggu hingga bisa dinyatakan sembuh. Menurutnya di rumah sakit Ibu Kota masih bisa menampung pasien dengan penyakit tersebut.

Saat ini Dinkes Jakarta mencatat ada empat pasien tersuspect atau diduga mengidap gejala cacar monyet per Minggu, 12 November 2023. Dinkes juga telah melakukan pemeriksaan kepada 111 orang yang terkontak erat dengan pasien positif.

Hasilnya, 111 orang tersebut negatif cacar monyet. Namun pemeriksaan juga dilakukan terhadap sembilan orang yang terkena kontak erat dan dianggap positif, tetapi tanpa gejala atau KE asimtomatis. Saat ini jumlah orang yang memiliki riwayat kontak erat dikabarkan terus bertambah dari sebelumnya yang hanya 82 orang.