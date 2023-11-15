3 Terowongan Misterius di Yogyakarta, Ada Tempat Pertemuan Sultan dan Nyi Roro Kidul

SEDIKITNYA terdapat 3 terowongan misterius di Yogyakarta atau Jogja. Keberadaan dan kebenarannya tentang terowongan tersebut sering dituturkan dalam cerita-cerita di masyarakat.

Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari banyaknya tempat wisata, terutama bertemakan sejarah dan edukasi di Jogja. Mulai dari keraton, tugu, candi, dan lainnya.

Selain bangunan bersejarah, Yogyakarta juga memiliki berbagai terowongan. Beberapa masih beroperasi hingga saat ini, lainnya ada yang tak berfungsi.

Bahkan, ada pula terowongan yang menjadi misteri bagi masyarakat asli Yogyakarta.