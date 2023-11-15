5 Destinasi Wisata Populer di Indonesia yang Ada di Uang Kertas Rupiah

UANG kertas Rupiah biasanya menampilkan gambar pahlawan, tarian, bahkan rumah adat, sebagai bentuk penghargaan sekaligus melestarikan karakteristik dan kebudayaan bangsa. Selain itu pecahan uang kertas juga menampilkan destinasi wisata unggulan di Indonesia.

Dengan tampilnya destinasi wisata unggulan tersebut di pecahan uang kertas, maka tentu saja destinasi itu makin dikenal luas oleh masyarakat.

Uang kertas salah satu medium yang memperkenalkan keindahan alam dan warisan budaya suatu negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan destinasi wisata, turut memperlihatkan pesonanya melalui gambar-gambar yang terpampang di uang kertas.

Berikut adalah beberapa destinasi wisata Indonesia yang terlukid dengan indah pada lembaran uang kertas Indonesia.

Banda Neira

Keeksotisan alam Banda Neira ini terlihat di pecahan uang Rp1.000. Pada zaman penjajahan, diketahui bahwa Banda Neira jadi pusat rempah-rempah dunia pada abad ke-19 Masehi.

Banyak juga pejuang kemerdekaan yang diasingkan di sini saat zaman itu. Kini wisata alam dan sejarah dari Banda Neira perlahan-lahan mulai dikenal oleh masyarakat di luar kota maupun provinsi Maluku.

Gunung Bromo

Gunung berapi yang masih aktif ini, berada di Jawa Timur. Salah satu wisata populer yang jadi tujuan para pelancong baik dari dalam maupun luar negeri.

Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.329. Di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) juga terdapat sebuah kawah belerang yang sangat besar. Gambar gunung dengan penari gambyong dan bunga seda malam ini ada di nominal Rp5.000.

Taman Nasional Wakatobi

Pemandangan bawah laut yang mempeson dari Taman Nasional Wakatobi juga mejeng di uang pecahan Rp10.000 dengan penari pakarena.

Nama "Wakatobi" sendiri bersal dari 4 pulau, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko.