Mau Healing Murah Nggak Bikin Pening? Yuk Camping Asyik di Lembah Oya Kedungjati

SELAIN dikenal dengan wisata pantainya, Kabupaten Bantul, DIY juga memiliki sejumlah destinasi wisata menarik dan beberapa di antaranya masih tersembunyi. Salah satunya adalah lembah Sungai Oya yang menawarkan tiket masuk harga mahasiswa.

Berlokasi di Dusun Kedungjati, Kelurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, wisata yang satu ini memiliki pemandangan sangat indah nan asyik.

Sungai Oya ini membelah perbukitan Kedungjati, pengunjung bisa menikmati jernihnya air sembari bermain kano. Selain itu, tempat ini juga menyediakan spot camping yang menyenangkan.

Pengelola Lembah Oya Kedungjati, Hardi (32) mengatakan, tempat wisata ini sejatinya belum lama dibuka. Tepatnya baru sekitar 7 bulan yang lalu.

(Foto: Yohanes/MPI)

“Dulu pernah ada tapi baru beberapa orang pengelolanya dan belum diresmikan. Dari situ kita kembangkan lagi, minta izin sama Dinas Pariwisata Bantul akhirnya kita buka resmi 7 bulan lalu,” katanya kepada MNC Portal, belum lama ini.

Usai diresmikan, pengelola yang juga pemuda di desa setempat mulai mengembangkan wisata susur Sungai dengan menaiki kano. Kini sudah ada 7-8 kano yang disewakan untuk pengunjung.

"(Aktivitas) yang ditawarkan wisata air, susur sungai pakai kano sama camping ground,” ujarnya.

Soal tarif, Hardi mengatakan tiket masuk pengunjung hanya dibanderol Rp10.000/orang. Kemudian, bagi pengunjung yang ingin menjajal kano, cukup merogoh kocek Rp15.000 dengan durasi 15 menit. Pengelola juga menyediakan pelampung dengan biaya sewa Rp5.000 saja.