HOME WOMEN TRAVEL

Malam Penganugerahan Festival Desa 2023, Ajang Apresiasi Kreativitas Anak Muda Desa

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:03 WIB
Malam Penganugerahan Festival Desa 2023, Ajang Apresiasi Kreativitas Anak Muda Desa
Malam penganugerahan Festival Desa 2023 di Jakarta Hall Concert, iNews Tower, Jakarta. (Foto: MPI/Fadli Ramadan)
BADAN Kebudayaan Nasional (BKN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar malam penganugerahan Festival Desa 2023. Event yang berlangsung di Jakarta Hall Concert, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023), merupakan penghargaan bagi sineas desa atau kampung.

Para sineas tersebut sebelumnya diajak berkompetisi membuat karya film pendek yang mengangkat kearifan lokal daerahnya masing-masing dengan tema "Merayakan Mitos, Petuah, dan Humor". Total hadiahnya Rp450 juta.

Kepala Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan bahwa Festival Desa 2023 digelar untuk membuat anak muda di desa lebih kreatif. Ini juga menunjukkan bahwa sineas asal desa atau kampung tak kalah dari mereka yang ada di kota besar.

"Semoga Penganugerahan Festival Desa ini semakin menyemangati seluruh kawan-kawan yang ada di desa di seluruh Indonesia. Desa adalah sumber peradaban kita di Indonesia," kata Aria Bima di sela malam penganugerahan Festival Desa 2023.

Halaman:
1 2
      
