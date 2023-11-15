Dipaparkan di Komisi X DPR, Ini Sederet Capaian Positif Kinerja Kemenparekraf Sepanjang 2023

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan capaian kinerja Kemenparekraf berdasarkan performansi indikator kinerja utama (IKU) atau penilaian indeks reformasi birokrasi 2023 dalam Raker dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat yang berlangsung, Selasa 15 November 2023, Sandiaga mengungkapkan bahwa realisasi performansi IKU pada triwulan III 2023 sudah melampaui target yang ditentukan. Untuk nilai devisa pariwisata mencapai lebih dari 6 miliar dolar AS dengan kontribusi PDB pariwisata sebesar 3,76 persen.

Nilai ekspor produk ekonomi kreatif (ekraf) mencapai 11,82 miliar dolar AS dan nilai tambah ekraf Rp691,75 triliun. Lalu, peringkat TTDI (Travel and Tourism Development Index) per tanggal 14 November berada posisi 32.

Sandiaga menargetkan posisi ini akan merangkak naik hingga tembus 30 besar. Kemudian, jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekraf juga sudah di atas target. Jika ditotal, secara keseluruhan menyerap lebih dari 45 juta tenaga kerja. Dengan rincian 21,93 juta tenaga kerja pariwisata dan 24,34 tenaga kerja ekraf.