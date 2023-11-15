Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Alasan Kenapa Idul Adha di Kudus Tidak Menyembelih Sapi sebagai Kurban

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |18:02 WIB
Menguak Alasan Kenapa Idul Adha di Kudus Tidak Menyembelih Sapi sebagai Kurban
Sapi kurban. (Foto: Okezone.com/Arif)
A
A
A

ALASAN kenapa perayaan Idul Adha di Kudus, Jawa Tengah tidak menyembelih sapi sebagai kurban memiliki sejarah yang cukup panjang. Padahal sapi merupakan hewan ternak yang banyak disembelih kaum Muslimin di Indonesia selain kambing atau domba saat Hari Raya Idul Adha.

Idul Adha memang identik dengan menyembelih hewan kurban sebagai bagian dari perintah Allah SWT dalam Islam. Hewan yang lazim dikurbankan adalah kambing, domba, sapi, unta, dan kerbau.

Tapi, masyarakat Kudus tidak menyembelih sapi saat Idul Adha. Hewan kurbannya yang banyak disembelih di Kudus adalah kerbau dan kambing.

Menurut cerita dalam catatan sejarah tradisi menyembelih kerbau saat Idul Adha di Kudus telah ada sejak Sunan Kudus menyebarkan Islam pada abad ke-16 Masehi.

Halaman:
1 2 3
      
