Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler, Jangan Unggah Kode Booking Tiket Kereta ke Medsos, Ini Bahayanya!

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:20 WIB
Dear Traveler, Jangan Unggah Kode Booking Tiket Kereta ke Medsos, Ini Bahayanya!
Cetak tiket kereta api. (Foto: KAI)
A
A
A

PT KERETA Api Indonesia (Persero) mengklarifikasi isu yang viral di media sosial tentang seseorang yang dinarasikan “membatalkan tiket” orang lain tanpa sepengetahuan pemilik tiket melalui Loket Box di Stasiun Cimahi pada Senin 13 November 2023.

Berdasarkan beberapa informasi yang didapat, disinyalir pemilik tiket tersebut telah membagikan kode booking-nya di salah satu grup percakapan, sehingga disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

VP Public Relations KAI, Joni Martinus menjelaskan bahwa tiket tersebut bukan dibatalkan, tetapi di-reschedule (diubah jadwal perjalanannya). Tiket tersebut awalnya, tercatat KA Harina relasi Bandung – Surabaya Pasar Turi dengan keberangkatan pada tanggal 13 November 2023.

Kemudian dilakukan reschedule oleh orang yang tidak bertanggung jawab menjadi KA Ciremai relasi Cimahi – Semarang Tawang Bank Jateng dengan keberangkatan pada tanggal 14 November 2023. Sehingga pemilik tiket tersebut ditolak di gate boarding, karena tanggal dan KA di tiketnya tidak sesuai.

“Kami mengimbau kode booking tiket kereta api yang didapat setelah proses pembayaran, agar tidak dibagikan kepada orang lain secara sembarangan. Sebab kode booking merupakan suatu privasi yang sangat vital untuk digunakan saat proses boarding, apabila akan melakukan pembatalan, ataupun perubahan jadwal,” kata Joni dalam keterangannya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/406/3153873/ka_sancaka_eksekutif-6dbZ_large.jpg
Kronologi Insiden Pelemparan Batu KA Sancaka Sampai Bikin Wajah Penumpang Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/406/3081042/jangan_lewatkan_promo_di_kai_expo_2024_ada_diskon_hingga_70_persen-yoiC_large.jpg
Jangan Lewatkan Promo di KAI Expo 2024, Ada Diskon hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011340/libur-panjang-waisak-kai-operasikan-20-kereta-api-tambahan-hDixPLSrqj.JPG
Libur Panjang Waisak, KAI Operasikan 20 Kereta Api Tambahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011251/traveler-harus-tahu-ini-lho-perbedaan-kereta-ekonomi-c-dan-ca-jeErBEgXDe.JPG
Traveler Harus Tahu, Ini Lho Perbedaan Kereta Ekonomi C dan CA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/406/3011209/terpukau-keindahan-pemandangan-kereta-panoramic-turis-malaysia-sampai-bilang-begini-jhuTjY0WP9.JPG
Terpukau Keindahan Pemandangan Kereta Panoramic, Turis Malaysia Sampai Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008112/pemuda-jerman-ini-setahun-tinggal-di-kereta-rela-bayar-ratusan-juta-qf0LExEiNq.JPG
Pemuda Jerman Ini Setahun Tinggal di Kereta, Rela Bayar Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement