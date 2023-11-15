Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Begini Cara Kemenparekraf Genjot Kunjungan Turis dari Asia Tengah

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |14:21 WIB
Begini Cara Kemenparekraf Genjot Kunjungan Turis dari Asia Tengah
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan dari Asia Tengah ke Indonesia. Salah satunya dengan menggelar misi penjualan atau sales mission serta gathering bisnis di Uzbekistan.

Kegiatan diselenggarakan Kemenparekraf berkolaborasi dengan KBRI Tashkent dan sejumlah industri pariwisata Tanah Air berlangsung pada 10-13 November 2023.

Sales mission berlangsung di Kota Tashkent dan Kota Samarkand, dirangkai dengan business gathering yang berkolaborasi dengan mitra lokal berlangsung di Kota Bukhara.

“Rangkaian kegiatan promosi pariwisata Indonesia ini dihadiri oleh buyers yang merupakan pelaku industri pariwisata Uzbekistan di masing-masing kota," kata Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya diterima, Rabu (15/11/2023).

