Kolaborasi Mister Aladin dan Jakarta Coffee House, Dapatkan Voucher Hotel Buat Staycation!

MISTER Aladin, platform Online Travel Agent (OTA), dan Jakarta Coffee House, surganya para pencinta kopi, kini hadir dengan kerja sama yang akan menggembirakan para pelanggan.

Kolaborasi ini membawa lebih dari sekadar rasa nikmat, tetapi juga pengalaman berharga bagi para pelanggan.

Jakarta Coffee House

Jakarta Coffee House bukanlah sekadar kafe, melainkan sebuah coffee house berkonsep factory dan warehouse yang memahami esensi dari secangkir #inikopilokal yang sempurna. Memadukan citarasa dan kehangatan, Jakarta Coffee House menyajikan berbagai jenis kopi dengan bahan berkualitas unggul oleh staf yang terlatih.

Jakarta Coffee House juga menjadi rumah bagi para barista dan para pemilik coffee shop untuk belajar mengenai kopi serta menjadi tempat konsultasi bagi kafe dan coffee shop yang memakai produk dari JCH.

Tidak hanya kopi, Jakarta Coffee House juga menawarkan berbagai hidangan lezat, mulai dari makanan ringan hingga aneka ragam pasta dan steak yang cocok untuk menemani momen santai Anda.

Suasana yang nyaman dan ramah di Jakarta Coffee House menjadikan tempat ini sempurna untuk pertemuan bisnis, bertemu dengan orang-orang tersayang, atau bahkan saat berkumpul santai dengan teman-teman.

Dapatkan Voucher Hotel Spesial dari Mister Aladin

Sebagai bagian dari kolaborasi yang spesial ini, Mister Aladin memberikan voucher istimewa bagi setiap pengunjung Jakarta Coffee House.

Setiap kunjungan ke cabang mana pun dari Jakarta Coffee House akan mendapatkan dengan voucher hotel eksklusif. Voucher hotel ini dapat Anda gunakan untuk menginap di hotel pilihan dengan harga spesial.

Saat ini, Jakarta Coffee House memiliki 7 cabang yang bisa Anda kunjungi. Letaknya pun strategis, berikut di antaranya:

Jakarta Coffee House Cipete Raya, Jakarta selatan

Jakarta Coffee House Blok S Senayan, Jakarta Selatan

Jakarta Coffee House Jasindo, Jakarta Pusat

Jakarta Coffee House Tanah Abang III, Jakarta Pusat

Jakarta Coffee House Wahid Hasyim, Jakarta Pusat

Jakarta Coffee House Ceger, Jakarta Timur

Jakarta Coffee House Kerobokan, Bali