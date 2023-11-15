Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengandung Unsur Magis dan Simbolis, Begini Sejarah Pendirian Tugu Jogja

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |06:01 WIB
Mengandung Unsur Magis dan Simbolis, Begini Sejarah Pendirian Tugu Jogja
Tugu Jogja, salah satu ikon Kota Yogyakarta yang mengandung unsur magis (Foto: Instagram/@fendy_chandra)
A
A
A

YOGYAKARTA merupakan kota yang masih mempertahankan kebudayaan Kesultanan Yogyakarta dan berperan penting dalam sejarah dan budaya Jawa. Daerah berjuluk Kota Pelajar ini ini juga dikenal sebagai pusat seni dan kebudayaan di Indonesia.

Misalnya Keraton Yogyakarta dan Tugu Jogja, yang merupakan salah satu pusat budaya yang penting.

Di sini, pengunjung dapat menemukan kerajinan tradisional, pertunjukan wayang kulit, tarian, dan seni lainnya.

Selain itu Jogja merupakan destinasi pariwisata dan kuliner yang populer di Indonesia, termasuk Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang masuk situs warisan dunia UNESCO, dan sebagainya.

Lantas, bagaimana sejarah berdirinya Tugu Jogja, yang menjadi salah satu ikon kota bersejarah ini?

Tugu Yogyakarta atau Tugu Jogja, juga dikenal sebagai Tugu Pal Putih atau Tugu Golong Gilig, merupakan monumen bersejarah dan merupakan simbolik Kota Jogja.

Monumen ini telah berusia 3 abad, yang terletak persis di tengah perempatan Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Jendral Soedirman, Jalan A.M Sangaji, dan Jalan Diponegoro.

Tugu Jogja

(Foto: Instagram/@ieu_iyant)

Sri Sultan Hamengku Buwono I, adalah sosok yang mendirikan tugu ini pada tahun 1755, sekaligus tokoh yang mendirikan Keraton Yogyakarta.

Mengutip laman Jogja Aja, bangunan tersebut memiliki makna simbolis yang mengandung nilai semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajah, serta bersifat magis karena menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi.

Tugu ini dijadikan sebagai batas utara Kota Jogja dan merupakan salah satu landmark yang menakjubkan, serta menjadi salah satu destinasi wisata populer di Yogyakarta.

Tugu ini memiliki bentuk gilig atau silinder dan pada bagian puncaknya berbentuk golong atau bulat, karena itulah disebut dengan istilah Tugu Golong-Gilig dan bermakna semangat persatuan.

Biasanya, tugu tersebut dijadikan sebagai gambaran arah, ketika Sri Sultan Hamengku Buwono I hendak melakukan meditasi yang menghadap puncak Gunung Merapi.

Dahulu, tinggi Tugu ini mencapai 25 meter. Namun, akibat gempa bumi dahsyat pada 10 Juni 1867, terjadilah perubahan yang signifikan, bahkan runtuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/549/3124172/pentingnya_dukungan_duta_daerah_untuk_kembangkan_potensi_yogyakarta-8lhC_large.jpg
Pentingnya Dukungan Duta Daerah untuk Kembangkan Potensi Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/406/2982845/pernah-jadi-ibu-kota-negara-indonesia-inilah-5-fakta-menarik-yogyakarta-pJF5Dx8woX.JPG
Pernah Jadi Ibu Kota Negara Indonesia, Inilah 5 Fakta Menarik Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/16/406/2921289/menguak-misteri-terowongan-taman-sari-yogyakarta-benarkah-bisa-tembus-ke-pantai-selatan-L7Wt75tHj9.JPG
Menguak Misteri Terowongan Taman Sari Yogyakarta, Benarkah Bisa Tembus ke Pantai Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/406/2918489/ada-prambanan-hingga-ratu-boko-ini-alasan-mengapa-di-jogja-banyak-candi-p5DQ8RCHV8.JPG
Ada Prambanan hingga Ratu Boko, Ini Alasan Mengapa di Jogja Banyak Candi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/406/2893825/mantap-wayang-jogja-night-carnival-2023-siap-meriahkan-hut-ke-267-yogyakarta-QrMfUXhKgj.JPG
Mantap! Wayang Jogja Night Carnival 2023 Siap Meriahkan HUT Ke-267 Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/28/406/2772885/mengulik-sejarah-kenapa-yogyakarta-dinamakan-daerah-istimewa-xgvPkitCdQ.jpg
Mengulik Sejarah Kenapa Yogyakarta Dinamakan Daerah Istimewa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement