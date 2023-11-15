5 Rekomendasi Kafe Live Music di Jakarta, Asyik buat Nongkrong Seru!

JAKARTA punya banyak kafe menarik buat tempat nongkrong. Kafe-kafe itu menawarkan berbagai menu dan konsep, bahkan live music untuk menarik kunjungan. Kafe live music ini menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu sekaligus melepas penat.

Selain itu, café yang ada live music-nya tentu membuat suasana lebih seru dan membuat betah berlama-lama.

Berikut 5 rekomendasi kafe live music di Jakarta yang bisa dikunjungi.

1. Livehouse Untuk Anda anak muda yang gemar nongkrong, ada kafe live music yang asik dan seru patut untuk dicoba yakni Livehouse. Livehouse yang didirikan oleh HW Group hadir di dua lokasi, yaitu Kemang dan Kelapa Gading. Dua lokasi tersebut telah diresmikan pada bulan Agustus kemarin. Dengan menghadirkan konsep segar dan desain homey yang menawarkan kenyamanan, Livehouse berhasil menciptakan atmosfer yang ideal untuk berbagi momen kebersamaan sesama pengunjung. Livehouse Di Livehouse Kelapa Gading, Anda bisa menikmati beragam pilihan makanan yang begitu lezat, seperti Mie Bangladesh yang sedang viral serta Korean Platter dan Japanese Platter yang dapat kamu nikmati bersama dengan teman-teman. Tak hanya itu, di Livehouse Anda juga bisa menikmati beraneka ragam jenis minuman dengan harga mulai dari Rp20 ribuan saja. Dengan harganya yang affordable, Livehouse menjadi pilihan tempat nongkrong yang meriah, lezat, dan terjangkau bagi semua kalangan. Saat berkunjung ke Livehouse, Anda juga akan merasakan keseruan dan keunikan disana karena kehadiran fitur live chat. Fitur interaktif ini memungkinkan pengunjung untuk terlibat dalam percakapan dan berinteraksi satu sama lain secara real-time. Artinya saat berkunjung Livehouse, tak hanya menikmati penampilan live music yang seru, namun juga pengalaman untuk terhubung satu sama lain. Livehouse Kemang dan Kelapa Gading buka setiap hari mulai dari pukul 20.00 WIB atau 8 malam. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Livehouse, silahkan mengunjungi akun Instagram @livehouse.indonesia dan HW Group.

2. Lucy in the Sky

BACA JUGA:

Café live music ini bergaya modern dengan atap transparan. Kafe ini menawarkan pengalaman menarik dengan pemandangan ibu kota.

Café ini menawarkan beragam menu seperti nasi goreng, sop buntut, iga bakar, Caesar salad, ayam geprek, nasi tutug, chili chop chicken, hingga dessert.

BACA JUGA:

Lucy in the Sky berlokasi di Fairgrounds SCBD Lot 14. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Lucy in the Sky

3. Helen’s Night Mart









Helen’s Night Mart Tanjung Duren wajib masuk daftar bar yang harus kamu kunjungi jika ingin mencoba pengalaman unik di Bar. Dengan mengusung konsep Convenience Store yang dirancang khusus untuk anak muda yang mencari tempat nongkrong dengan harga terjangkau, Helen’s Night Mart menyediakan berbagai pilihan bir lokal maupun impor, serta minuman beralkohol yang ramah di kantong. Selain itu, terdapat DIY Cocktail Station bagi kamu yang ingin merasakan pengalaman eksplorasi meracik cocktail secara mandiri.

Dengan konsep self-service, kamu juga diberikan kebebasan untuk mempersonalisasi pilihan minuman. Selain konsep dan harga yang menarik, Helen’s Night Mart turut menawarkan pengalaman hiburan melalui Karaoke Night dan Live Music & DJ Sets. Akan ada juga kejutan tambahan bagi pengunjung lewat keberadaan Secret Door yang ‘menyembunyikan’ keindahan dekorasi interior Helen’s Night Mart!

Bukan hanya minuman, kamu juga bisa menikmati menu makanan yang beragam dan pastinya dengan harga terjangkau. Salah satu menu yang wajib kamu coba adalah rice bowl yang hadir dalam berbagai varian, seperti chicken karaage omurice, chicken katsudon, kampung fried rice, hingga beef yakiniku. Nggak hanya itu, ada juga beragam HNM next level snack yang bisa kamu coba. Ada next level segelas mie kari, next level rappoki cup noodle, atau next level tomyum goong cup noodle yang berisi topping melimpah.

Mau snack yang bisa dimakan sharing bareng teman? Tenang, di sini juga banyak pilihannya, mulai dari happy tos nachos, beef corndog, HNM fries, dan masih banyak lagi. Kamu wajib cicip sendiri, deh! Gimana? Tertarik berkunjung?

Lokasi : Jl. Tanjung Duren Barat III No.1, RT.9/RW.5, Tj. Duren Utara, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470

Instagram#mce_temp_url#

Website#mce_temp_url#