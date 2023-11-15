4 Kuliner Lezat Khas Tondano, Tuan Rumah Wakefest Minahasa 2023

DANAU Tondano di Kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara jadi tuan rumah Wakefest Minahasa 2023, pada 24-26 November nanti. Kejuaraan series Asia 2023 dari Internasional WakeSurf and Wakeboard Federation (IWWF) ini bagian dari event wisata minat khusus.

Wakefest Minahasa 2023 diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tondano. Nah, jika berkunjung ke Tondano jangan lupa mencicipi aneka kuliner khas Kota Tuar itu, salah satunya yang terbuat dari daging siput.

Makanan khas Tondano tak begitu berbeda dengan kuliner Manado, karena kedua daerah ini berdekatan. Jadi jangan lewatkan wisata kuliner di Tondano yang bikin ngiler dan kangen. Apa saja kuliner khas Tondano? Berikut ulasannya.

BACA JUGA:

Kolombi Woku