Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Kuliner Lezat Khas Tondano, Tuan Rumah Wakefest Minahasa 2023

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:05 WIB
4 Kuliner Lezat Khas Tondano, Tuan Rumah Wakefest Minahasa 2023
Ayam tinoransak. (Foto: Cookpad.com)
A
A
A

DANAU Tondano di Kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara jadi tuan rumah Wakefest Minahasa 2023, pada 24-26 November nanti. Kejuaraan series Asia 2023 dari Internasional WakeSurf and Wakeboard Federation (IWWF) ini bagian dari event wisata minat khusus.

Wakefest Minahasa 2023 diyakini akan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tondano. Nah, jika berkunjung ke Tondano jangan lupa mencicipi aneka kuliner khas Kota Tuar itu, salah satunya yang terbuat dari daging siput.

Makanan khas Tondano tak begitu berbeda dengan kuliner Manado, karena kedua daerah ini berdekatan. Jadi jangan lewatkan wisata kuliner di Tondano yang bikin ngiler dan kangen. Apa saja kuliner khas Tondano? Berikut ulasannya.

 BACA JUGA:

Kolombi Woku

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/301/3122317/3_kuliner_khas_brebes_yang_menggugah_selera_wajib_dicoba_saat_mudik-IuGj_large.jpg
3 Kuliner Khas Brebes yang Menggugah Selera, Wajib Dicoba Saat Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/301/3077968/17_wisata_kuliner_dan_oleh_oleh_di_magelang_lokasi_ospek_menteri_dan_wamen_prabowo-WAVp_large.jpg
17 Wisata Kuliner dan Oleh-Oleh di Magelang, Lokasi Ospek Menteri dan Wamen Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/298/3066178/ishowspeed-uxhL_large.jpg
4 Rekomendasi Wisata Kuliner di Yogyakarta, Kota yang Dikunjungi Ishowspeed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/298/3053738/tahu_gejrot-9qeE_large.jpg
Dubes Inggris Dominic Jeremy Ngaku Ketagihan Makan Tahu Gejrot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/298/3047992/rawon-CuG5_large.jpg
Daftar 5 Kuliner Indonesia yang Masuk 50 Sup Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/298/3024751/gado_gado-O7ez_large.jpg
HUT Ke-497 Jakarta Ini 5 Kuliner yang Harus Dijajal, Ada yang Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement