HOME WOMEN TRAVEL

Hanya Ada di Papua, Ini Alasan Kenapa Disebut Udang Selingkuh

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |08:03 WIB
Hanya Ada di Papua, Ini Alasan Kenapa Disebut Udang Selingkuh
Udang selingkuh, kuliner khas Papua (Foto: YouTube/IndonesiaKaya)
A
A
A

KENAPA disebut udang selingkuh, menarik diulas pada artikel kali ini? Sekadar informasi, udang selingkuh ialah makanan khas Papua yang menjadi perbincangan banyak orang.

Nama yang unik ini tentunya menimbulkan rasa penasaran dan membuat orang bertanya apa yang membuat udang ini disebut 'udang selingkuh'.

Alasan kenapa disebut udang selingkuh ternyata karena udang ini memiliki tubuh yang mirip dengan udang biasa, tetapi memiliki capit yang besar seperti kepiting. Julukan ini berasal dari asal-usul udang yang dianggap berselingkuh dengan kepiting.

Meskipun hanya sebuah mitos, cerita ini menambah nuansa unik sehingga banyak orang ingin mencobanya.

Sebenarnya udang selingkuh adalah jenis udang air tawar yang berasal dari sungai. Udang jenis ini memiliki ukuran lebih besar dari udang pada umumnya dan capit seperti kepiting. Habitatnya berada di Danau Paniai, Danau Tage, dan Danau Tigi.

Udang Selingkuh

(Foto: YouTube/IndonesiaKaya)

Sementara kuliner udang selingkuh populer dan banyak ditemukan di Goa Togece Kampung Parema, Distrik Wesaput, Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Selain bentuknya yang unik, udang selingkuh juga memiliki rasa dan tekstur yang istimewa. Daging udang selingkuh memiliki tekstur yang lembut dan sedikit manis. Hal ini membuatnya sangat enak dan lezat saat disantap.

Makanan ini biasanya disajikan dengan cara dibakar dan hanya menggunakan bumbu minimal, seperti garam. Kemudian disajikan bersama tumis kangkung dan sambal colo-colo.

Kombinasi antara rasa manis daging udang dan sambal colo-colo yang pedas-manis memberikan sensasi kuliner unik dan menggugah selera.

