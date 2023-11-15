Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Nongkrong 24 Jam di Jakarta Timur, Paling Cocok buat yang Suka Begadang

Yesica Kirana , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:02 WIB
10 Tempat Nongkrong 24 Jam di Jakarta Timur, Paling Cocok buat yang Suka Begadang
Tempat nongkrong asyik 24 jam (Foto: Pexels/Lisa Fotios)
TEMPAT nongkrong 24 jam di Jakarta Timur akan dibahas pada artikel kali ini, Ya, tempat nongkrong memang salah satu tujuan yang sering dikunjungi setiap orang untuk berkumpul dengan teman, keluarga, dan lainnya.

Biasanya, pengunjung akan mencari lokasi dengan suasana yang santai dan nyaman, dan dekorasi yang menarik.

Seperti halnya di Jakarta Timur, yang memiliki beragam kafe, kedai, hingga restoran yang cozy serta menawarkan berbagai menu makanan dan minuman yang enak dan lezat.

Berikut Okezone rangkumkan 10 tempat nongkrong di Jakarta Timur paling cocok buat Anda yang hobi begadang;

1. Jamal Coffee Shops

Tempat ini paling ideal bagi Anda yang hobi begadang atau sulit tidur. Konsepnya outdoor dan berlokasi di Jalan Dewi Sartika No.5, Cawang, Kecamatan Kramat jati, Jakarta Timur. Tempat nongkrong ini buka setiap hari selama 24 jam.

Kaizen Coffee

Kaizen Coffee (Foto: dok.pribadi/M. Alfian Kinjawi)

2. Kaizen Coffee

Kedai ini memiliki konsep indoor dan outdoor. Tempatnya juga cukup estetik dan nyaman buat pengunjung.

Keasrian tempat ini juga membuat para anak nongkrong dijamin betah ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi sampai pagi. Kaizen Coffee yang berada di Jalan Matraman Raya RT.02/RW 03, Jakarta Timur ini buka selama 24 jam.

Berlokasi di Jalan Balai Pustaka Timur C-6, Rawamangun, Jakarta Timur, kedai ini mulai buka pukul 07.30 – 23.000 WIB.

3. Pancong Rest Coffee

Tempat nongkrong larut malam ini menawarkan kue-kue khas Indonesia, plus kopi dan makanan pokok lainnya yang tentu bisa menggoyang lidah. Buka 24 jam, Pancong Rest Coffee terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai No.2, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pancong Rest Coffee

Pancong Rest Coffee (Foto: Kopong ARV)

4. 3G Halim

Berlokasi di Jalan Trikora No. 36, Halim Perdanakusumah, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kafe ini berkonsep indoor dan outdoor.

Nuansa kayu membuat tempat ini terkesan lebih adem dan membuat nyaman pengunjung. 3G Halim menyediakan berbagai menu makanan berat hingga camilan enak yang bisa dinikmati para anak nongkrong.

5. Lumba Tech

Tempat nongkrong ini cukup sederhana, namun menu yang disediakan cukup komplet. Letaknya berada di Jalan Otista 3, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

