Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Mangut Ayam Simpel ala Martin Natadipraja, Bisa untuk Makan Sore Keluarga

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:05 WIB
Resep Mangut Ayam Simpel ala Martin Natadipraja, Bisa untuk Makan Sore Keluarga
Mangut ayam ala Martin Natadipraja. (Foto: Instagram)
A
A
A

RESEP mangut ayam ini bisa kamu ikutin di rumah dan disajikan untuk keluarga. Menu ini dibuat oleh Chef Martin Praja dengan semudah mungkin.

Kamu yang suka dengan makakanan berkuah dan santan, tentu ini menjadi pilihat yang tepat. Bahkan, bahan dan cara membuatnya pun bisa diikuti dengan gampang.

Mengutip akun Instagram @martinpraja, berikut resep mangut ayam.

Bahan :

1 ekor ayam

1 batang serai

3 cm lengkuas

3 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

1 liter santan

2 sdt garam

2 sdt kaldu jamur

1/2 sdt lada putih

Bumbu halus :

12 buah bawang merah

4 buah bawang putih

4 buah cabe merah besar

5 cm kunyit

3 pcs kemiri

2-3 cm kencur

2 cm jahe

Minyak

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement