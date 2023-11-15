Resep Mangut Ayam Simpel ala Martin Natadipraja, Bisa untuk Makan Sore Keluarga

RESEP mangut ayam ini bisa kamu ikutin di rumah dan disajikan untuk keluarga. Menu ini dibuat oleh Chef Martin Praja dengan semudah mungkin.

Kamu yang suka dengan makakanan berkuah dan santan, tentu ini menjadi pilihat yang tepat. Bahkan, bahan dan cara membuatnya pun bisa diikuti dengan gampang.

Mengutip akun Instagram @martinpraja, berikut resep mangut ayam.

Bahan :

1 ekor ayam

1 batang serai

3 cm lengkuas

3 lembar daun salam

5 lembar daun jeruk

1 liter santan

2 sdt garam

2 sdt kaldu jamur

1/2 sdt lada putih

Bumbu halus :

12 buah bawang merah

4 buah bawang putih

4 buah cabe merah besar

5 cm kunyit

3 pcs kemiri

2-3 cm kencur

2 cm jahe

Minyak