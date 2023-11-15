MENU sop pasti banyak yang suka. Begitu nikmat ketika disajikan saat hangat. Menu ini pun bisa dinikmati bersama keluarga atau bisa dibawa untuk bekal makan siang.
Bahan yang didapat tidaklah sulit, cara membuatnya pun sangat mudah. Tak butuh waktu lama, maka menu spesial ini sudah bisa kamu sajikan.
Mengutip akun Instagram @rahmi_mol, Kamis (16/11/2023), berikut resep tulang iga sapi.
Bahan :
- 1 kg tulang iga sapi
- 1 buah jeruk nipis, peras ambil airnya
- Garam
- 3 kapulaga
- 8 cengkeh
- 1 bunga lawang
- 5 cm kayu manis
- kaldu bubuk sapi
- Lada bubuk (optional kalau mau lebih pedas)
- 2 buah wortel, potong sesuai selera
- 2 buah kentang, potong sesuai selera
Bumbu halus :
- 6 siung bawang merah
- 3 siung bawang putih
- 1 cm jahe
- 2 sdt lada butir