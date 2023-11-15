Pakar Nutrisi Ingatkan 3 Orang Ini Tak Dianjurkan Minum Kopi, Siapa Saja?

Kopi tidak disarankan bagi penderita kecemasan hingga ibu hamil. (Foto: Freepik)

KOPI memang sudah menjadi minuman yang sering kali dikonsumsi masyarakat. Mulai dari kopi hitam hingga kopi susu.

Bahkan minum kopi kini seolah sudah menjadi gaya hidup yang tak lepas dari masyarakat, khususnya kalangan muda. Namun, pakar nutrisi Simrun Chopra tak menganjurkan tiga kelompok orang berikut untuk melakukannya.

Tiga kelompok yang disebut Chopra di akun Instagram-nya adalah orang dengan metabolisme lambat, penderita kecemasan, dan ibu hamil.

Melansir dari Express, Rabu (15/11/2023), berikut alasannya.

1. Orang dengan metabolisme lambat

Orang dengan metabolisme lambat tidak disarankan mengonsumsi kopi karena bisa terganggu siklus tidurnya setelah meminumnya. Proses memetabolisme kopi setiap orang memang berbeda.

"Orang dengan metabolisme lambat adalah kelompok yang tak bisa mencerna kafein dengan efektif. Mereka akan terjaga, waspada, atau cemas sampai sembilan jam setelah meminumnya. Sebaliknya, orang dengan metabolisme cepat akan mendapat suntikan energi. Apakah efeknya baik atau buruk tergantung bagaimana kita mencernanya," ujar Chopra.

2. Penderita kecemasan

Sementara pada penderita kecemasan atau riwayat serangan panik, kopi bisa membuat perasaan terganggu.