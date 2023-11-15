Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Pakar Nutrisi Ingatkan 3 Orang Ini Tak Dianjurkan Minum Kopi, Siapa Saja?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:50 WIB
Pakar Nutrisi Ingatkan 3 Orang Ini Tak Dianjurkan Minum Kopi, Siapa Saja?
Kopi tidak disarankan bagi penderita kecemasan hingga ibu hamil. (Foto: Freepik)
A
A
A

KOPI memang sudah menjadi minuman yang sering kali dikonsumsi masyarakat. Mulai dari kopi hitam hingga kopi susu.

Bahkan minum kopi kini seolah sudah menjadi gaya hidup yang tak lepas dari masyarakat, khususnya kalangan muda. Namun, pakar nutrisi Simrun Chopra tak menganjurkan tiga kelompok orang berikut untuk melakukannya.

Tiga kelompok yang disebut Chopra di akun Instagram-nya adalah orang dengan metabolisme lambat, penderita kecemasan, dan ibu hamil.

Melansir dari Express, Rabu (15/11/2023), berikut alasannya.

1. Orang dengan metabolisme lambat

Orang dengan metabolisme lambat tidak disarankan mengonsumsi kopi karena bisa terganggu siklus tidurnya setelah meminumnya. Proses memetabolisme kopi setiap orang memang berbeda.

"Orang dengan metabolisme lambat adalah kelompok yang tak bisa mencerna kafein dengan efektif. Mereka akan terjaga, waspada, atau cemas sampai sembilan jam setelah meminumnya. Sebaliknya, orang dengan metabolisme cepat akan mendapat suntikan energi. Apakah efeknya baik atau buruk tergantung bagaimana kita mencernanya," ujar Chopra.

Kopi

2. Penderita kecemasan

Sementara pada penderita kecemasan atau riwayat serangan panik, kopi bisa membuat perasaan terganggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162111/kopi-9nb7_large.jpg
Riset: Minum Kopi Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075670/kopi-Wn8J_large.jpg
Coach Barista Ungkap Rahasia Cara Membuat Kopi Rumahan yang Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075525/petani_kopi-vlyC_large.jpg
Tantangan Petani Kopi di Pangalengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/298/3072085/kopi-3pQ6_large.jpg
Viral Netizen Ungkap Kopi Americano Cocok untuk Diet, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/298/3070091/kopi-yc01_large.jpg
Begini Tips Menyimpan Kopi agar Tak Merusak Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986367/4-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-biji-kopi-angin-salah-satunya-NhngqGRvUE.jpg
4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement