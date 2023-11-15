Waspada, Ini Buah-buahan yang Patut Dihindari Pengidap Diabetes

PENGIDAP diabetes dalam kesehariannya sangat perlu menjaga asupan makanan dan minuman yang dikonsumsi, bukan hanya dari makanan dan minuman manis atau hidangan yang berlemak, tapi juga buah-buahan.

Ya, Anda tak salah membaca kok karena pasien diabetes tak boleh sembarangan mengonsumsi buah-buahan. Nah, bertepatan di Hari Diabates Sedunia ini, tak ada salahnya untuk lebih jeli memilih buah mana yang perlu dihindari oleh penderita diabetes.

Dokter Ahli Gizi, dr. Jovita Amelia MSc. Sp.GK mengatakan, buah-buahan yang tinggi glikemiks memang perlu dihindari oleh orang-orang dengan diabetes.

“Buah-buah yang indeks glikemiksnya tinggi ya yang perlu di hindari,” ungkap dr. Jovita saat dihubungi MNC Portal Indonesia, belum lama ini.

Indeks glikemik sendiri adalah angka yang menunjukan tingginya kadar gila darah dalam suatu asupan, termasuk di buah-buahan. Indeks glikemik dikatakan tinggi saat sudah mencapai lebih dari 70.