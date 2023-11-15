Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Rahasia Bikin Sup Ayam Lebih Enak, Hidangan Berkuah Andalan di Musim Hujan

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:30 WIB
5 Rahasia Bikin Sup Ayam Lebih Enak, Hidangan Berkuah Andalan di Musim Hujan
Tips memasak sup ayam, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

MULAI masuk musim hujan, memang paling pas menyantap hidangan berkuah yang hangat dan membuat perut nyaman. Salah satunya sup ayam, hidangan andalan banyak orang saat di musim hujan seperti sekarang.

Selain enak dan mengenyangkan, sup ayam juga penuh nutrisi menyehatkan karena terdiri lengkap dari karbohidrat, protein dan serat dari daging ayam, kentang dan juga sayur-sayuran di dalamnya. Makanya tak heran juga kerap disantap saat tubuh sedang sakit.

Supaya sup ayam yang dimasak bisa lebih enak rasanya, ada beberapa rahasianya loh! Penasaran? Melansir NDTV, Rabu (15/11/2023) ini dia lima rahasia sup ayam bisa terasa lebih enak.

1. Siapkan kaldu secara terpisah: Sumber utama rasa dalam sup berasal dari kaldu atau kaldu. Oleh karena itu, sebaiknya sisihkan waktu untuk mempersiapkan stok kaldu ini. Daging yang bila direbus dengan jumlah bumbu yang tepat, bisa meningkatkan cita rasa sup.

Cara terbaik bikin kuah sup jadi super enak, ialah dengan menyiapkan kaldu secara terpisah lalu menambahkannya ke dalam sup.

2. Potongan kecil sayuran: Alih-alih dipotong besar atau diiris, sebaiknya semua sayuran yang ada dipotong ajdi potongan-potongan kecil, selain agar mudah diambil dengan sendok sup, ukuran kecil ini juga membantu menambah kerenyahan pada sup loh!

Halaman:
1 2
      
