5 Buah Unik Hanya Ada di Indonesia, Ada yang Sudah Langka Loh

INDONESIA merupakan negara beriklim tropis dengan kekayaan alam yang melimpah, tak terkecuali vegetasinya yang menghasilkan buah-buahan yang hanya bisa dijumpai di tanah air.

Buah-buahan ini selain memiliki tampilan yang unik, keberadaannya juga cukup langka. Karena jarang dijumpai di pasaran maupun supermarket sekalipun. Kelima buah-buahan ini juga tumbuh di bagian-bagian tertentu kawasan Indonesia.

Lantas, apa saja 5 buah unik yang hanya tumbuh di Indonesia? Berikut ulasan selengkapnya seperti dilansir dari berbagai sumber.

Matoa

Buah matoa berasal dari Papua, tapi buah ini juga dapat dijumpai di bagian Timur lainnya seperti Maluku. Buah matoa memiliki tinggi mencapai 18 meter dan berdiameter 100 cm.

Walaupun kulit buah ini cukup keras, tapi rasa di dalamnya sangat segar dan manis menyerupai rasa buah kelengkeng. Selain dimakan langsung, buah matoa biasanya juga dicampurkan ke dalam rujak buah, dengan buah-buahan lainnya yang disiram dengan bumbu kacang.

Buah Merah (Kuansu)

Masih dari tanah Papua, buah merah atau Kuansu berasal dari Papua Pegunungan. Tampilan buahnya berbentuk lonjong dengan kuncup tertutup daun.

Salah satu fakta menarik dari buah ini adalah dapat menurunkan resiko kanker, karena mempunyai kandungan tokoferol dan betakaroten.

Durian Gundul

Buah durian identik dengan kulit buahnya yang tajam berduri, tapi jangan salah di Nusa Tenggara Barat tepatnya di Lombok ada buah durian yang tidak memiliki duri.

Jika dilihat, kulit luar buah durian ini nyaris tanpa duri. Tetapi bagi Anda yang penasaran ingin mencoba durian ini, mungkin akan sedikit sulit karena pohon ini baru berbuah setelah 12 tahun lamanya.