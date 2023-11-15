Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Buah Unik Hanya Ada di Indonesia, Ada yang Sudah Langka Loh

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |13:19 WIB
5 Buah Unik Hanya Ada di Indonesia, Ada yang Sudah Langka Loh
Buah dengan Bentuk Unik. (Foto: buahmerahpapua.web.id)
A
A
A

INDONESIA merupakan negara beriklim tropis dengan kekayaan alam yang melimpah, tak terkecuali vegetasinya yang menghasilkan buah-buahan yang hanya bisa dijumpai di tanah air.

Buah-buahan ini selain memiliki tampilan yang unik, keberadaannya juga cukup langka. Karena jarang dijumpai di pasaran maupun supermarket sekalipun. Kelima buah-buahan ini juga tumbuh di bagian-bagian tertentu kawasan Indonesia. 

Lantas, apa saja 5 buah unik yang hanya tumbuh di Indonesia? Berikut ulasan selengkapnya seperti dilansir dari berbagai sumber.

Matoa

Buah matoa

Buah matoa berasal dari Papua, tapi buah ini juga dapat dijumpai di bagian Timur lainnya seperti Maluku. Buah matoa memiliki tinggi mencapai 18 meter dan berdiameter 100 cm. 

Walaupun kulit buah ini cukup keras, tapi rasa di dalamnya sangat segar dan manis menyerupai rasa buah kelengkeng. Selain dimakan langsung, buah matoa biasanya juga dicampurkan ke dalam rujak buah, dengan buah-buahan lainnya yang disiram dengan bumbu kacang.

Buah Merah (Kuansu)

Buah Merah

Masih dari tanah Papua, buah merah atau Kuansu berasal dari Papua Pegunungan. Tampilan buahnya berbentuk lonjong dengan kuncup tertutup daun. 

Salah satu fakta menarik dari buah ini adalah dapat menurunkan resiko kanker, karena mempunyai kandungan tokoferol dan betakaroten.

Durian Gundul

Durian Gundul

Buah durian identik dengan kulit buahnya yang tajam berduri, tapi jangan salah di Nusa Tenggara Barat tepatnya di Lombok ada buah durian yang tidak memiliki duri.

Jika dilihat, kulit luar buah durian ini nyaris tanpa duri. Tetapi bagi Anda yang penasaran ingin mencoba durian ini, mungkin akan sedikit sulit karena pohon ini baru berbuah setelah 12 tahun lamanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buah Langka Buah-buahan Buah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/298/2947544/konsumsi-buah-utuh-vs-jus-mana-yang-lebih-baik-Likt0x9g6n.jpg
Konsumsi Buah Utuh Vs Jus, Mana yang Lebih Baik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/298/2940968/5-tips-pilih-buah-naga-yang-manis-dijamin-anti-gagal-cXaDBxhrds.jpg
5 Tips Pilih Buah Naga yang Manis, Dijamin Anti Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/298/2920385/sederet-buah-buahan-yang-dianjurkan-untuk-ibu-hamil-JxAJvgOQ18.jpg
Sederet Buah-buahan yang Dianjurkan untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/298/2898413/ahli-gizi-sarankan-konsumsi-buah-untuk-hadapi-cuaca-panas-twqFqeXGnR.jpg
Ahli Gizi Sarankan Konsumsi Buah untuk Hadapi Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/21/298/2817378/ahli-gizi-sarankan-makan-30-buah-dan-sayuran-dalam-seminggu-sQ0YQad8mv.jpg
Ahli Gizi Sarankan Makan 30 Buah dan Sayuran dalam Seminggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/01/298/2806387/3-kesalahan-umum-saat-makan-buah-yang-terakhir-paling-sering-dilakukan-3ExYr6poPy.jpg
3 Kesalahan Umum saat Makan Buah, yang Terakhir Paling Sering Dilakukan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement