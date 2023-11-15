Intip Gaya Menarik Penonton Konser Coldplay, Total Outfit Capai Rp150,5 Jutaan

KONSER Coldplay begitu dinantikan para penggemar. Termasuk tiga perempuan ini yang datang dengan tampilan terbaik. Gak heran makanya mereka memakai outfit yang harganya mencengangkan.

Dari ketiga perempuan itu, total outfit mereka nyaris Rp150 juta. Apa saja yang dipakai?

Dimulai dengan Mega. Dia datang ke konser Coldplay mengenakan jaket The North Face X Supreme yang harganya sekitar Rp14,7 jutaan. Untuk basicnya dia mengandalkan official merchandise Coldplay seharga Rp700 ribu.

Item fashion yang paling menyita perhatian dari Mega tak lain adalah sling bag-nya, di mana dari rumah mode Prada. Tas mahal tersebut ditaksir seharga Rp32 jutaan. Untuk sneakers-nya, Mega memakai Louis Vuitton yang harganya Rp18 jutaan.

Total outfit Mega kurang lebih Rp65,4 jutaan.

(Kiri-Kanan: Triani, Diva, Mega)

Di samping Mega ada Diva yang tak lain adalah anaknya sendiri. Diva datang ke konser Coldplay ini spesial karena dia beli dulu pakaian yang dipakai.

Apa saja yang dipakai Diva? Ada kacamata hitam dari Channel yang harganya Rp8 jutaan. Kemudian tanktop hitam dipadukan dengan cardigan Zara seharga Rp800 ribuan, dan celana Berska Rp500 ribuan.

Nah, produk Gucci yang ada di outfit Diva ada di belt-nya yang ditaksir Rp10 jutaan dan ada tasnya Rp28 jutaan. Untuk sepatu dia kembaran dengan ibunya yaitu Louis Vuitton seharga Rp18 jutaan.

Total outfit Diva kurang lebih Rp65,3 jutaan.