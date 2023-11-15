Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ternyata Ini Alasan Dasiyah di Serial Gadis Kretek Suka Pakai Kebaya Hitam

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:05 WIB
Ternyata Ini Alasan Dasiyah di Serial Gadis Kretek Suka Pakai Kebaya Hitam
Alasan Dasiyah si Gadis Kretek pakai kebaya hitam. (Foto: Instagram)
TERNYATA ini alasan Dasiyah di serial Gadis Kretek suka pakai kebaya hitam. Dia merupakan tokoh utama yang diperankan Dian Sastro dalam serial Netflix

Jika kalian sudah menonton serial Gadis Kretek di Netflix, pasti akan menyadari bahwa Dasiyah sang karakter utamanya selalu mengenakan kebaya hitam hingga pertengahan cerita.

Ternyata, ada alasan dan juga makna di balik kebaya hitam yang selalu dikenakan Dasiyah atau Jeng Yah yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo.

Apa alasannya? Simak jawaban Fashion Stylist Gadis Kretek Hagai Pakan di akun Instagramnya @hagaipakan, Rabu (15/11/2023).

Dian Sastro

Menurutnya, dia sebenarnya sangat menghindari pakaian hitam dalam kostum sebuah film, bahkan hitam adalah warna yang paling tidak dia sukai.

Namun, pemikirannya berubah saat dia berdiskusi dengan Sutradara Gadis Kretek bernama Kamila Andini tentang si Gadis Kretek itu. Dari sini, Hagai tak bisa membayangkan warna lain selain hitam yang pantas menjadi ciri Dasiyah.

Dijelaskan juga olehnya bahwa warna hitam adalah warna yang paling mendasar, selain putih. Berkebaya hitam di tengah dunia yang bergerak maju adalah bentuk keteguhan seorang Dasiyah, dan warna hitam juga tidak akan berubah warna walau tersiram berbagai warna, sama halnya dengan karakter Dasiyah yang teguh.

