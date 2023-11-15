Anti Ribet! 5 Tips Outfit Nyaman Nonton Konser Coldplay Malam Ini

PEMAKAIAN outfit yang tepat merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan bagi Anda yang ingin nonton konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, malam nanti, Rabu (15/11/2023)

Bukan hanya soal modis, Anda juga harus mengenakan outfit yang nyaman agar momen nonton konser Coldplay malam nanti tetap berkesan dan tidak ada gangguan, alias tidak direpotkan karena busana yang dipakai.

Lantas, outfit seperti apa saja yang disarankan untuk Anda yang akan nonton konser nanti malam di GBK? Simak paparan singkatnya berikut ini.

1. Pilih bahan kaus yang menyerap keringat

Outfit berupa atasan kaus bisa jadi pilihan zona nyaman untuk nonton konser Coldplay malam nanti. Pilihlah yang berbahan nyaman seperti katun. Selain bisa menyerap keringat saat berlompat-lompatan ketika menonton idola, kaus dengan bahan ini juga lebih mudah cepat kering ketika Anda terkena hujan.

(Foto: MPI/Wiwie)

2. Pakai sneakers: Saat nonton konser Anda tentu tak hanya akan berjingkrak dan berjoget mengikuti irama musik, namun juga akan banyak berjalan ke berbagai area. Baik itu untuk foto-foto atau mencari makanan.

Mengingat lokasi GBK yang sangat luas, Anda disarankan mengenakan sepatu yang nyaman, salah satunya sneakers yang tidak akan membuat kaki sakit dan meminimalisasi rasa pegal.