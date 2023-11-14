Kisah Haru Ayah yang Donasikan Organ Tubuh Putri Satu-satunya demi Selamatkan 5 Nyawa

SEORANG ayah asal Tiongkok viral setelah kehilangan putrinya. Pasalnya, dia lebih memilih untuk memberikan organ tubuh putri satu-satunya yang telah meninggal itu sebagai donasi.

Deng Lianfu, nama si ayah, merasa lebih ikhlas atas kepergian putrinya yang bernama Deng Xingyan dengan cara mendonasikan organ tubuh anaknya yang telah meninggal itu.

Ia berkeyakinan, ketika organ tubuh putrinya dapat menjadi berkat untuk orang lain, kehidupan putrinya yang sebentar di dunia tak akan sia-sia. Bahkan, ia bisa merasakan putrinya 'hidup kembali' dalam wujud yang berbeda.

Deng Xingyan sendiri meninggal di usia 20 tahun. Ia meninggal akibat kecelakaan mobil pada 27 Oktober 2023.

Setelah kematian tragis Xingyan, banyak sekali bantuan diterima Lianfu. Mendapatkan begitu banyak kebaikan, ia pun memutuskan untuk membantu sesama dengan mengorbankan organ tubuh putrinya.

Menurut laporan South China Morning Post, organ tubuh Xingyan yang didonasikan antara lain jantung, hati, paru-paru, dan ginjal. Organ tersebut didonorkan kepada 5 pasien sekarat yang sangat membutuhkan.

"Saya berharap orang-orang yang menerima donor organ tubuh Xingyan akan hidup dengan baik dan melanjutkan hidup Xingyan," kata Lianfu terharu, dikutip MNC Portal.