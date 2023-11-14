5 Rekomendasi Tempat Hangout di Bekasi, Bikin Betah Nongkrong

BERADA di Bekasi kamu tak perlu lagi merasa galau mencari tempat untuk hangout. Pasalnya, tempat yang akan kamu tuju ada begitu banyak.

Tempat hangout ini menghadirkan menu yang lezat, juga view yang membuat kamu merasa nyaman dan betah untuk berlama-lama di sana.

Mengutip berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), berikut rekomendasi tempat hangout di Bekasi.

1. Koma Junkyard

(Foto: Instagram @komajunkyard)

Koma Junkyard merupakan salah satu tempat nongkrong asyik yang ada di Bekasi. Tempatnya luas, begitu pun parkir gak bikin pusing.

Tempatnya ada di bantran sungai, tapi membuat kafe ini lebih cozy karena viewnya bagus. Lokasinya ada di Jl. Bambu Runcing, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur.

2. Dyamond Cafe and Resto

(Foto: Instagram @dyamondcaffe)

Dyamond Cafe and Resto memiliki dua pilihan tempat, yakni indoor dan outdoor. Selain itu, cafe shop dan restoran ini juga memiliki ambience yang cozy, sehingga sangat cocok dijadikan tempat berkumpul bersama teman.

Lokasinya ada di Boulevard Raya Barat Blok RGA Nomor 28 Ruko Grand Galaxy.