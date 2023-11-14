Viral Perempuan Cantik Ini Masak Aligator di Rumah untuk Konten

BANYAK orang melakukan berbagai hal gila dan kontroversial di depan kamera untuk mendapatkan konten. Ada yang rela menyakiti dirinya seperti memakan ikan yang dipenuhi cacing pita hingga menabrakkan pesawat kecil.

Nah, seorang influencer Tiongkok baru-baru ini viral karena konten memasaknya. Pasalnya, dia membuat konten memasak aligator di rumah. Ya, reptil yang ditakuti oleh banyak orang ini dibuat masakan oleh perempuan cantik tersebut.

Adalah Chu Niang Xiao He, seorang vlogger makanan wanita dengan lebih dari 3,5 juta pengikut di Douyin (TikTok versi Tiongkok). Dia baru-baru ini memposting klip pendek yang menunjukkan cara membunuh dan menyiapkan aligator di rumah. Hal ini tentu saja membuat banyak reaksi negatif karena tuduhan kekejaman terhadap hewan.

Video tersebut pertama kali menunjukkan Chu Niang Xiao He sedang mencuci reptil seberat 90kg, yang moncongnya diikat untuk perlindungannya, di kamar mandi, menggunakan sikat besar. Tapi video tersebut dengan cepat berubah menjadi mengerikan, karena dia mulai membunuh hewan tersebut, menguliti dan menghilangkan tulangnya lalu memasak dagingnya dengan berbagai cara.

Video Xiao He memicu kemarahan di media sosial Tiongkok, dan banyak pengguna Douyin yang meminta agar dia dilarang secara permanen dari platform tersebut, karena jelas-jelas ada kekejaman terhadap hewan. Pembuat konten itu pun berusaha membela diri, tetapi cara dia melakukannya justru membuat orang semakin marah.

Chu Niang Xiao He menjelaskan bahwa aligator dalam video tersebut dibiakkan secara buatan untuk dijadikan produk kulit. Jadi, bagaimana pun hewan tersebut akan dikorbankan.