15 Ide Kado Natal 2023 untuk Keluarga atau Sahabat

MARI mengulik persiapan kejutan dengan 15 ide kado Natal 2023 untuk keluarga atau sahabat yang bisa jadi sangat menginspirasi.

Momen Natal tidak terasa hanya tinggal satu bulan lagi. Momen spesial ini biasanya dirayakan dengan orang terdekat seperti, keluarga, kerabat, teman ataupun kekasih.

Natal merupakan hari besar yang sangat penting bagi mereka yang beragama Kristen. Hari penting tersebut dirayakan pada 25 Desember setiap tahunnya.

Salah satu rangkaian acara yang tidak bisa dilewatkan adalah tukar kado. Biasanya hal ini dilakukan dengan saudara dan teman-teman. Pemberian kado Natal juga merupakan hal yang ditunggu-tunggu saat Natal tiba.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023), berikut adalah ide kado Natal 2023 untuk keluarga atau sahabat.

1. Tas Ransel

Salah satu kado Natal paling berguna adalah tas ransel. Tas masih jadi andalan untuk membawa barang-barang meskipun kehidupan semakin praktis dan simpel. Terlebih usai film Petualangan Sherina 2 yang menjadikan tas ransel sebagai barang ikonik film tersebut.

Kamu bisa menjadikannya sebagai pilihan terlebih bila produknya berfungsi dengan maksimal atau berkualitas baik.

Tak hanya itu, saat ini juga bisa kamu lebih leluasa dalam memilih model ransel. Mulai dari desain hingga warna yang jadi favoritnya penerima hadiah.

2. Lilin Aromaterapi

Salah satu barang yang menarik sebagai kado Natal adalah lilin aromaterapi. Tentu ini akan menjadi hadiah natal yang berkesan bagi penerimanya.

Terlebih aroma yang dihasilkan dari lilin membuat orang yang menghirupnya akan mengenang momen spesial pemberian kado tersebut

3 Pigura Berisi Foto

Hadiah satu ini kerap jadi andalan banyak orang. Karena foto memiliki makna filosofis untuk mengabadikan peristiwa yang belum tentu bisa terulang kembali.

Maka itu, masih banyak orang memberikan pigura berisikan foto untuk diberikan kepada orang terdekat sebagai kado Natal.

4. Selimut

Selimut merupakan barang digunakan sehari-hari. Selimut juga akan sangat berguna saat musim hujan atau cuaca dingin.

Karena sifatnya menghangatkan maka kado ini selalu spesial. Terlebih kini ragam motifnya dapat dipilih dan beragam.

Menariknya, Anda juga bisa membeli selimut dengan desain yang dibuat sendiri. Bisa berupa karakter animasi, karikatur wajah, atau tulisan nama penerima hadiah. Anda juga bisa menggunakan tema Natal.

5. Mug Natal

Hadiah satu ini cocok diberikan pada orang yang suka menikmati kopi atau teh, karena hampir setiap harinya mereka menggunakan mug untuk menikmati rutinitasnya.

Pemberian mug versi custom dapat meningkatkan memori dengan si pemberi, ditambah dengan tulisan maupun gambar bertema Natal tentu akan semakin memperkuat kesan terhadap hadiah tersebut.

6 Kalender Magnet

Berbeda dari kalender biasa, kalender magnet ini biasa digunakan dengan menempelkannya di pintu kulkas. Dengan begitu, kita dapat lebih sering melihat kalender.

Hampir serupa dengan jam, kalender juga mengandung makna bahwa waktu yang dihabiskan sangat berarti. Selain itu, kalender juga dapat menjadi pengingat waktu dan peringatan tertentu.

7. Ear Headphones

Produk Headphone kini sangat disukai oleh generasi muda. Produk audio ini terus berkembang dengan memiliki ragam desain yang semakin bagus. Secara harga juga relatif termasuk yang tinggi dengan kualitas yang sebanding.

Teknologi audio pada headphones yang digunakan saat ini terdapat peredam noise, mode transparansi, dan mencakup berbagai sensor canggih.

8 Sepatu Boot Hujan

Natal dirayakan pada bulan Desember, khususnya di Indonesia, biasanya bulan-bulan tersebut sedang dalam musim penghujan. Maka dari itu, sepatu boot hujan bisa jadi pilihan.

Selain itu, Anda juga bisa menghadiahi orang tersayang dengan mode dan warna yang beragam, tergantung dengan selera. Sepatu ini akan sangat berguna ketika bepergian saat cuaca kurang baik. Dengan begitu, Anda secara tidak langsung menunjukkan rasa peduli dengan memberikan sepasang sepatu boot hujan.

9 Mini Juicer

Kado Natal unik berikutnya adalah alat pembuat jus berukuran mini atau kecil. Alih-alih membuat jus dengan blender yang cukup besar, kita bisa melakukan alternatif dengan benda ini.

Selain lebih ringkas, alat ini akan lebih mudah digunakan dan gampang dibawa kemana saja. Anda bisa membelinya di e-commerce dan toko penjual alat rumah tangga. Tak hanya itu, harga yang ditawarkan juga relatif murah.