Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terima Donasi dari MNC Peduli, Ketua Harian PMI Jakpus: Bantu Penuhi Target Bulan Dana

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:44 WIB
Terima Donasi dari MNC Peduli, Ketua Harian PMI Jakpus: Bantu Penuhi Target Bulan Dana
Donasi MNC Peduli untuk PMI, (Foto: MPI/Kiki)
A
A
A

HARI ini, Selasa (14/11/2023) MNC Peduli kembali berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kali ini, MNC Peduli memutuskan untuk berdonasi untuk Palang Merah Indonesia (PMI), tepatnya ke cabang Jakarta Pusat.

Ketua Harian PMI Jakarta Pusat, Asep Djuanda S menuturkan, donasi yang diterima oleh Palang Merah Indonesia (PMI), dari MNC Peduli begitu membantu penuhi target pencapaian di Bulan Dana PMI.

“Kita punya target Rp4,8miliar, sekarang sudah terkumpul hampir 4 Miliar. Mudah-mudahan ke depannya masih ada lagi yang bisa menambah perolehan dari targetnya ini,” kata Asep kala ditemui MNC Portal di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023)

 BACA JUGA:

“Donasi yang diberikan oleh MNC cukup besar, sehingga bisa membantu menambah perolehan target yang dicanangkan,” imbuhnya.

 BACA JUGA:

Asep pada kesempatan yang sama, begitu mengapresiasi bantuan dari MNC Peduli yang dua tahun berturut-turut selalu memberikan bantuannya kepada PMI Jakarta Pusat melalui PMI Bulan Dana.

“Ini yang kali kedua MNC Peduli bisa memberikan kontribusi nyata kepada PMI. Alhamdulillah cukup besar,” ujar Asep.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139264/yayasan_harapan_papua_berterima_kasih_pemberian_kaca_mata_gatis_dari_mnc_peduli_dan_essilorluxottica-Z8g7_large.jpg
Yayasan Harapan Papua Berterima Kasih atas Pemberian Kaca Mata Gatis dari MNC Peduli dan EssilorLuxottica
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139248/mnc_peduli_gelar_pemeriksaan_mata_gratis_untuk_anak_anak_pedalaman_papua-Ervd_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Anak-Anak Pedalaman Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062680/lido_lake_resort_by_mnc_hotel_dan_mnc_peduli_bekerjasama_dengan_pt_recycle_maggot_indonesia-1VvD_large.jpg
Kerja Sama dengan Lido Lake Resort Kelola Sampah Organik, Pengelola Maggot: 300-400 Kilogram Setiap 2 Hari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062677/mnc-7MG9_large.jpg
Gandeng PT Recycle Maggot Indonesia, Lido Lake Resort Tekan Jumlah Sampah Organik Dibuang ke TPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060552/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-9y7Q_large.jpg
Terima Donasi Rak Buku Multifungsi dari MNC Peduli, Kampung Ilmu Limo: Membaca Itu Jendela Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060546/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-WNbc_large.jpg
MNC Peduli Berikan Rak Buku Multifungsi dan Asah Motorik Anak di Kampung Ilmu Limo Depok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement