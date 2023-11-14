Terima Donasi dari MNC Peduli, Ketua Harian PMI Jakpus: Bantu Penuhi Target Bulan Dana

HARI ini, Selasa (14/11/2023) MNC Peduli kembali berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Kali ini, MNC Peduli memutuskan untuk berdonasi untuk Palang Merah Indonesia (PMI), tepatnya ke cabang Jakarta Pusat.

Ketua Harian PMI Jakarta Pusat, Asep Djuanda S menuturkan, donasi yang diterima oleh Palang Merah Indonesia (PMI), dari MNC Peduli begitu membantu penuhi target pencapaian di Bulan Dana PMI.

“Kita punya target Rp4,8miliar, sekarang sudah terkumpul hampir 4 Miliar. Mudah-mudahan ke depannya masih ada lagi yang bisa menambah perolehan dari targetnya ini,” kata Asep kala ditemui MNC Portal di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023)

“Donasi yang diberikan oleh MNC cukup besar, sehingga bisa membantu menambah perolehan target yang dicanangkan,” imbuhnya.

Asep pada kesempatan yang sama, begitu mengapresiasi bantuan dari MNC Peduli yang dua tahun berturut-turut selalu memberikan bantuannya kepada PMI Jakarta Pusat melalui PMI Bulan Dana.

“Ini yang kali kedua MNC Peduli bisa memberikan kontribusi nyata kepada PMI. Alhamdulillah cukup besar,” ujar Asep.