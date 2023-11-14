Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Cantik Ivona Dadic, Pelari yang Punya Body Goals Hot

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:43 WIB
6 Potret Atlet Cantik Ivona Dadic, Pelari yang Punya Body Goals Hot
Ivona Dadic. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Ivona Dadic merupakan atlet lari berbakat asal Austria keturunan Bosnia, dia juga menjadi Diaspora Kroasia. Beberapa prestasi yang dimiliki adalah pemenang medali perunggu di di Kejuaraan U23 Eropa 2015 dan Amsterdam 2016.

Dia pun berhasil menempati urutan ke-8 di Olimpiade Musim Panas 2020. Sehingga ia dinobatkan sebagai olahragawan terbaik di Diaspora Kroasia. Selain segudang prestasi yang ia miliki, Ivona memiliki paras yang sangat cantik dan Body yang Goals sehingga menarik perhatian netizen.

Dress Hijau yang Mewah

Ivona Dedic

Dalam video yang diunggah Ivona, terlihat ia mengenakan dress hijau yang berbahan satin yang sangat cantik. dengan model yang memperlihatkan otot perut Ivona yang sempurna menambah kecantikannya.

Setelan Baju Olahraga

Ivona Dedic

Selanjutnya Ivona mengenakan setelan baju olah raga yang sangat cocok dengannya. Badannya yang tinggi semampai mau membuat baju tersebut terlihat sempurna.

Outfit Sporty ala Ivona

Ivona Dedic

Bra dan rok pendek hijau sangat cocok ia gunakan. Badannya yang dipenuhi oto terb=sebut ammpu membuat netizen izri terhadapnya.

Halaman:
1 2
      
