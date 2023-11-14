Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Punya Zodiak Cancer, Laura Moane Digambarkan Sebagai Pendiam yang Setia Kawan

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:01 WIB
Punya Zodiak Cancer, Laura Moane Digambarkan Sebagai Pendiam yang Setia Kawan
Laura Moane. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Laura Moane memang dikabarkan tengah dekat dengan Al Ghazali. Keduanya tertangkap kamera pamer kemesraan di lapangan sepak bola. Lantas benarkah Laura adalah pasangan dari anak Ahmad Dhani tersebut?

Dalam sebuah wawancara, Laura pun mengamini kedekatannya dengan Al Ghazali. "Iya, kami memang dekat. Tapi, aku mau tetap punya privasi dalam hubungan kami," ujarnya.

Lahir di Bogor, 17 Juli 2006, Laura Christina Moane merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dia pun memiliki darah keturunan Inggris dari ayahnya, sementara ibunya berdarah Indonesia dari provinsi Jawa.

Laura Moane

Meski memiliki darah Inggris, Laura menganut agama Islam. Laura Moane pun dikenal lewat konten-kontennya, dia punya 1,6 juta pengikut di Instagram dan 99.100 follower di TikTok. Adapun konten yang dibagikan yakni membagikan tips make-up serta berbagai video dance.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
