HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak yang Sering Alami Cinta Bertepuk Sebelah Tangan, Sial Banget?

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |23:30 WIB
3 Zodiak yang Sering Alami Cinta Bertepuk Sebelah Tangan, Sial Banget?
Ramalan zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT mencintai seseorang, setiap orang pasti mengharapkan orang yang dicintai bisa mencintai Anda juga. Tapi sayangnya, di kehidupan nyata tidaklah demikian.

Sebab, banyak orang yang sering mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Nah secara astrologi, ternyata ada tiga tanda zodiak yang memang suka kurang hoki soal percintaan, lebih tepatnya sering sial karena jatuh cinta pada seseorang tanpa balasan, menurut astrologi.

Apakah Anda juga termasuk dalam daftar ini? Simak uraiannya, sebagaimana dikutip dari Know Insiders, Selasa (14/11/2023)

1. Aries: Sebagai pribadi yang kuat dan berani, para Aries biasanya percaya bahwa mereka mampu mencapai apa pun yang dituju. Ketika para Aries mendapati seseorang yang tidak membalas cintanya, ini bisa membuat dirinya merasa bersalah untuk waktu yang singkat, bahkan terkadang mempertanyakan mengapa perasaan itu tak berbalas.

2. Scorpio: Punya kemauan yang sangat kuat dan ambisi yang besar, tapi efek samping negatif dari sifat ini bisa mudah berubah menjadi sikap posesif dan obsesi. Oleh karena itu, para pemilik zodiak Scorpio sering terkejut ketika bertemu dengan seseorang yang tidak tertarik padanya, tapi ini malah membuat para Scorpio tidak pernah berhenti mengejar sang target.

Halaman:
1 2
      
