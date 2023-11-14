Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Arti Kata Boundaries yang Viral di TikTok

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |23:00 WIB
Mengenal Arti Kata Boundaries yang Viral di TikTok
Mengenal arti kata boundaries yang viral di TikTok. (Foto: Freepik)




MENGENAL arti kata boundaries yang viral di TikTok. Boundaries merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti batasan.

Biasanya beberapa netizen menjelaskan mengenai boundaries menurut versi mereka masing-masing. Menjadi pertanyaan besar, apa arti kata boundaries yang viral di TikTok? Apakah itu memiliki pengertian yang sama dengan makna harfiahnya, atau ada penjelasan lain di balik kata boundaries?

Berikut adalah arti kata boundaries yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa(14/11/2023).

Mengutip kamus Merriam Webster, boundaries adalah bentuk jamak dari boundary yang masuk kategori kata benda. Arti boundaries adalah sesuatu yang menunjukkan atau menetapkan batas atau luas, sederhananya boundaries adalah batasan-batasan.

Sementara itu, mengutip laman DJKN Kementerian Keuangan, boundaries memiliki makna yang jauh lebih dalam. Boundaries adalah limit atau batas yang menandakan hal-hal mana yang dapat diterima dan tidak, apa yang bisa ditolerir atau tidak, baik itu berlaku baik bagi orang lain ataupun diri kita sendiri.

Halaman:
1 2
      
