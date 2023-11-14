MENGENAL 300+ nama bayi laki-laki pembawa rezeki dalam Alquran 3 kata. Pasalnya, nama bukan hanya sekedar pemberian, juga doa dan harapan dari orangtua.
Tidak heran jika banyak orangtua mencari nama yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya kelak. Tentunya, mereka menginginkan anak yang punya pribadi yang baik.
Berikut adalah 300+ nama bayi laki-laki pembawa rezeki dalam Alquran 3 kata, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023).
Nama Bayi Laki-laki Pembawa Rezeki dalam Al-Quran 3 Kata Awalan A dan B
1. Abyan Gilang Aditya: Seseorang yang memiliki cahaya terang, pandai bergaul
2. Adam Pradipta Amzar: Lelaki cerdas, baik hati, dan setia
3. Aderald Jibril Poldi: Laki-laki yang pemberani seperti malaikat Jibril
4. Addar Quthni Wasim: Seorang imam perawi hadist yang rupawan atau tampan
5. Aqil Karim Saad: Yang bijaksana, mulia, puas
6. Aiman Harith Nasir: Tujuan, pembela yang kuat, pembantu
7. Anas Azhar Hayyan: Manusia yang penuh kesenangan dan hidup
8. Arif Latif Zahir: Yang mengetahui, lembut hati, nyata
9. Abbas Khalid Razi: Singa yang pemberani, mulia, bahagia
10. Abdul Badi’ Fakhir: Hamba Allah yang luar biasa, mulia
11. Ali Arif Munir: Yang terpuji, yang mengetahui, cahaya
12. Ahmad Fahim Hakim: Terpuji, pemaham, bijaksana
13. Aariz Zayyan Malik: Pemimpin yang mulia, indah, raja
14. Amir Aqil Jazim: Pemimpin yang bijaksana, adil, dan tegas
15. Ashraf Hamzah Zaki: Paling mulia, berani, dan bijaksana
16. Adil Hasan Saqib: Adil, baik, terbit
17. Asad Faiz Qadir: Singa yang beruntung dan kuat
18. Adam Ashraf Zuhair: Manusia yang mulia, paling terhormat, dan cemerlang
19. Ali Jalaludin Qadir: Yang terpuji, kebesaran agama, kuat
20. Ayyub Badi’ Najib: Nabi yang sabar, luar biasa, dan mulia
21. Akram Rauf Munir: Sangat mulia, penyayang, terang
22. Aiman Hamza Nadir: Tujuan, harimau yang langka, langka
23. Azim Faisal Rafiq: Agung, pemisah yang adil, teman
24. Abbad Nailun Nabhan: Laki-laki yang rajin beribadah dan mendapat kemuliaan.
25. Aqlan Harith Ridauddin: Laki-laki yang memiliki kebijaksanaan selalu berusaha mencari ke ridhaan agama.
26. Andi Muhammad Tsabit Qeis: Menjadi sebuah harapan dan do’a semoga menjadi seorang muslim yg soleh dan cerdas.
27. Adib Alim Aminullah: Laki-laki berilmu dan beradab yang mendapat kepercayaan dari Allah.
28. Afif Ahwal Said: Laki-laki yang memelihara diri dari perbuatan terlarang dan keadaannya selalu bahagia.
29. Alamgir Abrisam Arief: Penakluk dunia yang tampan, lembut, adil dan bijaksana.
30. Ararya Saguna Amrullah: Laki-laki bangsawan yang selalu mentaati perintah Allah.
31. Adham Alim Wasim: Lelaki yang berbudi pekerti baik, bijaksana, serta tampan
32. Afif Ahwal Purnama: Lelaki shaleh yang selalu memancarkan kebaikan bagaikan purnama
33. Ahsan Abdul Hadi: Seorang hamba Allah, memiliki pendirian teguh
34. Abdullah Aqila Rajendra: Laki-laki rajin ibadah yang tampan dan cerdas
35. Arshaka Virendra Shafwan: Bangsawan mulia, pemberani, dan dermawan
36. Aamir Saalih Raatib : bayi muslim yang kaya, sholeh, dan pandai menggubah musik
37. Abbad Nailun Nabhan: Laki-laki yang rajin beribadah dan mendapat kemuliaan
38. Arfan Naufal Rafassya: Tampan, cerdas dan sangat dihormati karena sifatnya yang dermawan dan bijaksana
39. Adzriel Malique Zhafran: Sempurna yang berhati mulia dan penuh dengan keberuntungan
40. Azam Rafisqy Syahputra: Rajin yang memiliki kebaikan yang sempurna
41. Alfarizi Syafi Muzakki: Pemberani yang terlahir bersih dan menjadi penolong bagi orang lain
42. Aariz Falah Syaahrizky: Diberikan rezeki berupa kecerdasan, kesuksesan, terhormat, dan diberi keberuntungan di dalam hidupnya
43. Atha Gibran Syidadan: Pandai, memiliki jiwa kuat dan bisa melindungi orang lain, merupakan rezeki pemberian Allah SWT
44. Athif Zhafar Dhiaurrahman : Laki laki yang penuh dengan kasih sayang yang sangat berempati dan kelak akan sukses
45. Abasy Dzaki Alfarizki: Berakal cerdas dan selalu rajin berusaha dan bersemangat dalam bekerja
46. Almauza Rafi Althafurrahman: Baik hatinya, pemurah, dan suka menolong, kelak akan memiliki derajat yang tinggi
47. Athallah Khairin Rafaeyza: Baik hati, karunia dari Allah SWT yang derajatnya tinggi dan sukses
48. Almer Dzuhairi Hisham: Baik, cerdas, jujur dan beruntung, serta memiliki keberhasilan dalam hidupnya kelak
49. Alvino Razka Muwaffaq: Anak laki laki yang berkulit putih, dan diberikan rezeki dari Allah berupa kesuksesan
50. Arrazi Haafizh Rafaeyza: Sholeh dan cerdas, dan kelak mampu menjadi pelindung serta memiliki derajat yang tinggi karena kesuksesannya.
51. Arfan Daniyal Fadlurahman: Cerdas dan anugerah dari Allah SWT, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan
52. Aqmar Nadhif Jonathan: Anak laki laki cerdas cemerlang yang berhati bersih dan suci serta pembawa rezeki
53. Adzriel Rafiq Syahputra : Laki laki yang memiliki fisik sempurna, hati yang baik dan ramah serta sangat teguh dalam berpendirian
54. Arischa Irfanul Hakim: Bayi lelaki yang bijaksana serta diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu pengetahuan yang tinggiBarra Malik Mudzaffar: Seorang raja yang bersemangat untuk menang
55. Baha Dawoud Rashid: bayi laki laki muslim yang luar biasa dan hidup dalam jalan kebenaran
56. Bari Abdul Jalil: Seorang hamba Allah yang pandai dan mulia
57. Badr Ghani Nashit: Bulan purnama yang indah dan berkembang
58. Balhaqi Nukman Tamam: Balhaqi yang memperoleh anugrah kesempurnaan.
59. Beryl Hamizan Rabbani: Laki-laki yang laksana permata berharga memiliki kecerdasan serta arif dan saleh.
61. Bahir Bathalun Al-Basil: Laki-laki menawan sebagai pejuang yang pemberani.
62. Bilal Hasan Shafi: Orang yang berbicara dengan bijak, baik, penyembuh
63. Bustan Ibadir Rahman: Taman hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih.
64. Bakr Kamaludin Wasim: Anak kambing, keutamaan agama, tampan
65. Bazla Danah Bayyinah: Laki-laki memiliki sikapnya yang bijaksana laksana batu mulia.
66. Burhan Haytham Zayd: Buktikan, yang memiliki mata yang tajam, pertolongan
67. Billal Hafizh Athaillah: Rahmat Allah yang bertanggung jawab.
68. Barir Nasir Tariq: Bebas, pembela, bintang pagi
69. Bilfaqih Dhia Muhyiddin: Laki-laki yang mengerti ilmu fiqih sebagai cahaya untuk menghidupkan agama.
70. Basir Hafiz Rafid: Yang melihat dengan bijaksana, penjaga, pelindung
71. Badi’ Munir Zaki: Yang luar biasa, yang terang, bijaksana
73. Bahrut Tamam Khairuddin: Kebaikan agama yang ada di dalam samudra kesempurnaan.
75. Barra Malik Hawwas: Laki-laki yang memiliki semangat berapi-api berkobar bagaikan raja yang berkuasa.
76. Bahir Naji Musthafa: Laki-laki yang tampan sebagai oarang yang berhasil terpilih.
77. Bahir Najib Saqib: Terang, mulia, terbit
78. Bakir Ahsan Amal: Laki-laki yang senantiasa lebih mendahului perbuatan yang lebih baik
79. Bilal Hafiz Rafiq: Orang yang berbicara dengan bijak, penjaga, teman
81. Billal Hafizh Athaillah: Rahmat Allah yang bertanggung jawab.