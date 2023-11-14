300 Nama Bayi Laki-Laki Pembawa Rezeki dalam Alquran 3 Kata

MENGENAL 300+ nama bayi laki-laki pembawa rezeki dalam Alquran 3 kata. Pasalnya, nama bukan hanya sekedar pemberian, juga doa dan harapan dari orangtua.

Tidak heran jika banyak orangtua mencari nama yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya kelak. Tentunya, mereka menginginkan anak yang punya pribadi yang baik.

Berikut adalah 300+ nama bayi laki-laki pembawa rezeki dalam Alquran 3 kata, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023).

Nama Bayi Laki-laki Pembawa Rezeki dalam Al-Quran 3 Kata Awalan A dan B

1. Abyan Gilang Aditya: Seseorang yang memiliki cahaya terang, pandai bergaul

2. Adam Pradipta Amzar: Lelaki cerdas, baik hati, dan setia

3. Aderald Jibril Poldi: Laki-laki yang pemberani seperti malaikat Jibril

4. Addar Quthni Wasim: Seorang imam perawi hadist yang rupawan atau tampan

5. Aqil Karim Saad: Yang bijaksana, mulia, puas

6. Aiman Harith Nasir: Tujuan, pembela yang kuat, pembantu

7. Anas Azhar Hayyan: Manusia yang penuh kesenangan dan hidup

8. Arif Latif Zahir: Yang mengetahui, lembut hati, nyata

9. Abbas Khalid Razi: Singa yang pemberani, mulia, bahagia

10. Abdul Badi’ Fakhir: Hamba Allah yang luar biasa, mulia

11. Ali Arif Munir: Yang terpuji, yang mengetahui, cahaya

12. Ahmad Fahim Hakim: Terpuji, pemaham, bijaksana

13. Aariz Zayyan Malik: Pemimpin yang mulia, indah, raja

14. Amir Aqil Jazim: Pemimpin yang bijaksana, adil, dan tegas

15. Ashraf Hamzah Zaki: Paling mulia, berani, dan bijaksana

16. Adil Hasan Saqib: Adil, baik, terbit

17. Asad Faiz Qadir: Singa yang beruntung dan kuat

18. Adam Ashraf Zuhair: Manusia yang mulia, paling terhormat, dan cemerlang

19. Ali Jalaludin Qadir: Yang terpuji, kebesaran agama, kuat

20. Ayyub Badi’ Najib: Nabi yang sabar, luar biasa, dan mulia

21. Akram Rauf Munir: Sangat mulia, penyayang, terang

22. Aiman Hamza Nadir: Tujuan, harimau yang langka, langka

23. Azim Faisal Rafiq: Agung, pemisah yang adil, teman

24. Abbad Nailun Nabhan: Laki-laki yang rajin beribadah dan mendapat kemuliaan.

25. Aqlan Harith Ridauddin: Laki-laki yang memiliki kebijaksanaan selalu berusaha mencari ke ridhaan agama.

26. Andi Muhammad Tsabit Qeis: Menjadi sebuah harapan dan do’a semoga menjadi seorang muslim yg soleh dan cerdas.

27. Adib Alim Aminullah: Laki-laki berilmu dan beradab yang mendapat kepercayaan dari Allah.

28. Afif Ahwal Said: Laki-laki yang memelihara diri dari perbuatan terlarang dan keadaannya selalu bahagia.

29. Alamgir Abrisam Arief: Penakluk dunia yang tampan, lembut, adil dan bijaksana.

30. Ararya Saguna Amrullah: Laki-laki bangsawan yang selalu mentaati perintah Allah.

31. Adham Alim Wasim: Lelaki yang berbudi pekerti baik, bijaksana, serta tampan

32. Afif Ahwal Purnama: Lelaki shaleh yang selalu memancarkan kebaikan bagaikan purnama

33. Ahsan Abdul Hadi: Seorang hamba Allah, memiliki pendirian teguh

34. Abdullah Aqila Rajendra: Laki-laki rajin ibadah yang tampan dan cerdas

35. Arshaka Virendra Shafwan: Bangsawan mulia, pemberani, dan dermawan

36. Aamir Saalih Raatib : bayi muslim yang kaya, sholeh, dan pandai menggubah musik

37. Abbad Nailun Nabhan: Laki-laki yang rajin beribadah dan mendapat kemuliaan

38. Arfan Naufal Rafassya: Tampan, cerdas dan sangat dihormati karena sifatnya yang dermawan dan bijaksana

39. Adzriel Malique Zhafran: Sempurna yang berhati mulia dan penuh dengan keberuntungan

40. Azam Rafisqy Syahputra: Rajin yang memiliki kebaikan yang sempurna

41. Alfarizi Syafi Muzakki: Pemberani yang terlahir bersih dan menjadi penolong bagi orang lain

42. Aariz Falah Syaahrizky: Diberikan rezeki berupa kecerdasan, kesuksesan, terhormat, dan diberi keberuntungan di dalam hidupnya

43. Atha Gibran Syidadan: Pandai, memiliki jiwa kuat dan bisa melindungi orang lain, merupakan rezeki pemberian Allah SWT

44. Athif Zhafar Dhiaurrahman : Laki laki yang penuh dengan kasih sayang yang sangat berempati dan kelak akan sukses

45. Abasy Dzaki Alfarizki: Berakal cerdas dan selalu rajin berusaha dan bersemangat dalam bekerja

46. Almauza Rafi Althafurrahman: Baik hatinya, pemurah, dan suka menolong, kelak akan memiliki derajat yang tinggi

47. Athallah Khairin Rafaeyza: Baik hati, karunia dari Allah SWT yang derajatnya tinggi dan sukses

48. Almer Dzuhairi Hisham: Baik, cerdas, jujur dan beruntung, serta memiliki keberhasilan dalam hidupnya kelak

49. Alvino Razka Muwaffaq: Anak laki laki yang berkulit putih, dan diberikan rezeki dari Allah berupa kesuksesan

50. Arrazi Haafizh Rafaeyza: Sholeh dan cerdas, dan kelak mampu menjadi pelindung serta memiliki derajat yang tinggi karena kesuksesannya.

51. Arfan Daniyal Fadlurahman: Cerdas dan anugerah dari Allah SWT, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan

52. Aqmar Nadhif Jonathan: Anak laki laki cerdas cemerlang yang berhati bersih dan suci serta pembawa rezeki

53. Adzriel Rafiq Syahputra : Laki laki yang memiliki fisik sempurna, hati yang baik dan ramah serta sangat teguh dalam berpendirian

54. Arischa Irfanul Hakim: Bayi lelaki yang bijaksana serta diberikan rezeki oleh Allah berupa ilmu pengetahuan yang tinggiBarra Malik Mudzaffar: Seorang raja yang bersemangat untuk menang

55. Baha Dawoud Rashid: bayi laki laki muslim yang luar biasa dan hidup dalam jalan kebenaran

56. Bari Abdul Jalil: Seorang hamba Allah yang pandai dan mulia

57. Badr Ghani Nashit: Bulan purnama yang indah dan berkembang

58. Balhaqi Nukman Tamam: Balhaqi yang memperoleh anugrah kesempurnaan.

59. Beryl Hamizan Rabbani: Laki-laki yang laksana permata berharga memiliki kecerdasan serta arif dan saleh.

61. Bahir Bathalun Al-Basil: Laki-laki menawan sebagai pejuang yang pemberani.

62. Bilal Hasan Shafi: Orang yang berbicara dengan bijak, baik, penyembuh

63. Bustan Ibadir Rahman: Taman hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih.

64. Bakr Kamaludin Wasim: Anak kambing, keutamaan agama, tampan

65. Bazla Danah Bayyinah: Laki-laki memiliki sikapnya yang bijaksana laksana batu mulia.

66. Burhan Haytham Zayd: Buktikan, yang memiliki mata yang tajam, pertolongan

68. Barir Nasir Tariq: Bebas, pembela, bintang pagi

69. Bilfaqih Dhia Muhyiddin: Laki-laki yang mengerti ilmu fiqih sebagai cahaya untuk menghidupkan agama.

70. Basir Hafiz Rafid: Yang melihat dengan bijaksana, penjaga, pelindung

71. Badi’ Munir Zaki: Yang luar biasa, yang terang, bijaksana

73. Bahrut Tamam Khairuddin: Kebaikan agama yang ada di dalam samudra kesempurnaan.

74. Beryl Hamizan Rabbani: Laki-laki yang seperti permata berharga, memiliki kecerdasan, serta arif dan saleh.

75. Barra Malik Hawwas: Laki-laki yang memiliki semangat berapi-api berkobar bagaikan raja yang berkuasa.

76. Bahir Naji Musthafa: Laki-laki yang tampan sebagai oarang yang berhasil terpilih.

77. Bahir Najib Saqib: Terang, mulia, terbit

78. Bakir Ahsan Amal: Laki-laki yang senantiasa lebih mendahului perbuatan yang lebih baik

79. Bilal Hafiz Rafiq: Orang yang berbicara dengan bijak, penjaga, teman

80. Bleryl Hamizan Rabbani: Laki-laki yang seperti permata berharga, memiliki kecerdasan, serta arif dan saleh

81. Billal Hafizh Athaillah: Rahmat Allah yang bertanggung jawab.