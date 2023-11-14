Moms Harus Tahu! Ini Cara Merawat Rambut Bayi agar Sehat dan Lebat

RONTOKNYA rambut pada bayi tak jarang membuat ibu khawatir. Tips merawat rambut bayi pun dilakukan oleh bunda supaya tumbuh lebat dan sehat.

Berbicara mengenai tebal atau tipisnya rambut anak, perlu diingat bahwa genetik memegang peranan penting. Bila kedua orang tua rambutnya tipis, kemungkinan besar anak juga akan berambut tipis. Hal ini juga berlaku dalam hal kecepatan pertumbuhan rambut.

Namun, meski ada kontribusi genetik, Anda tetap dapat mengupayakan agar rambut anak tumbuh lebat dan sehat. Ada berbagai cara untuk membantu melebatkan rambut bayi yang dapat Anda coba berikut ini.

1. Gunakan Shampoo Khusus Bayi

Shampoo untuk orang dewasa memiliki formula dan bahan kimia yang lebih keras dibandingkan shampoo khusus bayi. Akibatnya, rambut bayi menjadi lebih mudah kering dan kusut, yang berujung pada kerontokan. Menggunakan shampoo bayi akan membantu mencegah masalah rambut kusut.

2. Gunakan Hair Lotion

Hair lotion dapat membantu melembapkan dan melembutkan rambut bayi. Untuk manfaat yang lebih maksimal, hair lotion sebaiknya diusapkan pada bagian pangkal rambut bayi untuk mencegah kusut.

3. Gunakan Minyak Kemiri

Minyak kemiri sudah lama dipercaya sebagai cara yang efektif untuk melebatkan rambut bayi. Khasiat ini diperoleh dari kandungan asam esensial serta kandungan linoleat dan linolenat dalam kemiri.

Baik linoleat dan linolenat, keduanya bagus untuk jaringan kulit dan rambut yang sehat. Selain itu, berat molekul kemiri juga cukup rendah, minyak menjadi mudah diserap oleh kulit kepala. Jika kulit bayi cenderung sensitif, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menggunakan minyak kemiri sebagai cara menebalkan rambut bayi.