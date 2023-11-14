Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Deretan Artis Indonesia yang Terang-terangan Dukung Palestina

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:01 WIB
Deretan Artis Indonesia yang Terang-terangan Dukung Palestina
Rebecca Klopper. (Foto: Instagram)
A
A
A

BEBERAPA artis Indonesia memang secara terang-terangan telah menyatakan dukungannya kepada Palestina. Bahkan tidak hanya berkoar-koar di Medsos semata, mereka pun relah ikut dalam aksi bela Palestina yang dilakukan di bilangan monas beberapa waktu lalu.

Nah, berikut 5 selebriti Indonesia yang diketahui menyatakan dukungannya terhadap Palestina secara gamblang, seperti dilansir dari akun Instagram pribadinya.

Aaliyah Massaid

Aaliyah Massaid

Aaliyah Massaid adalah salah satu dari jutaan orang yang turun ke jalan untuk membela Palestina. Ia bahkan mengunggah foto wajah Mona dengan kaus berwarna hitam. Simbol semangka tercetak di bagian belakang kaos.

Melengkapi penampilannya, ia menutupi rambutnya dengan kafieh kotak-kotak hitam putih. Kafe ini sendiri merupakan selendang yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Palestina dan perjuangan melawan kekejaman Zionis. Putri bungsu Reza Artamevia itu terlihat berseri-seri sambil membawa secarik kertas bertuliskan "Free Palestine".

Al Ghazali

Al Ghazali

Al Ghazali yang terkenal juga ikut serta dalam pembelaan Palestina di Monas. Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini pun mengungkapkan dukungannya terhadap Palestina. Momen tersebut dibagikan Al melalui akun Instagram pribadinya. Terlihat kakak dari El Rumi ini sangat antusias dalam aksi damai tersebut. “Saya percaya tanah Palestina akan dikembalikan kepada pemilik tanah dengan pertolongan Tuhan,” tulis Al.

Tak sendirian, Al juga mengajak beberapa rekannya untuk ikut mendukung Palestina. Al juga menulis bahwa dia percaya pada belas kasihan yang dapat mendukung Palestina sepenuhnya. “Saya percaya kerajaan surga. Dan saya percaya kerajaan cinta,” jelasnya.

Dara Arafah

Dara Arafah

Selebriti Dara Arafah pun mengungkapkan dukungannya terhadap Palestina. Unggahan yang Dara bagikan di Insta Story-nya memperlihatkan wanita berhijab itu sangat bersemangat menunjukkan dukungannya terhadap Palestina yang berulang kali diserang Israel.

Perempuan berusia 23 tahun itu pun membagikan momennya saat duduk bersama ribuan masyarakat yang mengikuti kegiatan Monas. “Indonesia with Palestine,” kata Dara.

Halaman:
1 2
      
