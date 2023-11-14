Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ines de Ramon yang Disebut-sebut Pacar Baru Brad Pitt

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:30 WIB
Potret Ines de Ramon yang Disebut-sebut Pacar Baru Brad Pitt
Potret Ines de Ramon, (Foto: Instagram @beautythatsines)
A
A
A

NAMA Ines de Ramon mendadak ramai jadi buah bibir karena dihubungkan dengan sosok aktor ternama Hollywood, Brad Pitt.

Mengutip laporan People, Selasa (14/11/2023) Brad Pitt disebut akhirnya mengakui Ines de Ramon sebagai kekasihnya usai satu tahun belakangan dirumorkan berkencan.

Sumber mengatakan, Brad Pitt tampaknya begitu bahagia dengan hubungan asmaranya bersama dengan mantan istri aktor Paul Wesley tersebut.

“Ini adalah hubungan baik pertama Brad sejak perceraiannya. 'Dia memperkenalkan [Ramon] sebagai pacarnya’. Ines membuatnya sangat bahagia,” ujar orang terdekat dikutip dari People.

Penasaran seperti apa potret Ines de Ramon yang berhasil menaklukkan hati seorang Brad Pitt tersebut? Dirangkum dari akun Instagram @Paulwesleywife2307 dan @Beautythatisnes, Selasa (14/11/2023) berikut ulasan singkat lima potret Ines de Ramon.

1. Mantan istri Paul Wesley: Ines sebelumnya berpacaran dengan bintang Vampire Diaries, Paul Wesley dan menikah pada 2018. Paul kemudian menceraikan Ines pada Februari 2023.

(Foto: Instagram @Paulwesleywife2307) 

2. Sosialita: Bekerja sebagai entrepreneur lini perhiasan dan juga istri dari seorang aktor kala itu, tak heran Ines hadir sebagai sosialita dengan jejaring yang cukup luas. Contohnya di foto ini, Ines berfoto bersama desainer sepatu untuk Marielaffonto, Marie Minie.

 

 (Foto: Instagram @Beautythatisnes) 

Halaman:
1 2
      
