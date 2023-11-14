Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Vrindavan dalam Bahasa Gaul TikTok? Ternyata Sangat Sakral

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:03 WIB
Apa Itu Vrindavan dalam Bahasa Gaul TikTok? Ternyata Sangat Sakral
Arti kata vrindavan yang viral di TikTok. (Foto: Freepik)
A
A
A

ARTI vrindavan dalam bahasa bahasa gaul TikTok sering kali membuat penasaran dan menjadi topik hangat untuk dibahas. Vrindavan adalah dua istilah yang sering digunakan di medsos saat mengomentari konten-konten yang terkait dengan konten yang berisi kuliner atau gaya fashion dari negara India.

Namun, apa sebenarnya arti dari vrindavan yang viral di TikTok? Simak penjelasannya yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023).

Mengutip akun Facebook Purwanto Heri, vrindavan berasal dari bahasa Hindi atau bahasa India modern. Asal katanya dari bahasa Sansekerta atau bahasa India kuno yang disebut vṛndāvana वृन्दावन, yang dalam Sansekerta Jawa menjadi Wrêndåwånå.

Vrindavan ini berasal dari dua kata, yakni vṛndā bermakna “kemangi suci” dan wana yang bermakna “hutan”. Sehingga, saat digabungkan menjadi vṛndāvana artinya menjadi hutan kemangi suci.

Lantas, apa itu kemangi suci? Kemangi suci atau holy basil adalah tanaman yang berasal dari India. Kemangi suci ini memiliki nama biologis Ocimum tenuiflorum. Dan tahukah kamu bahwa tanaman kemangi suci ini termasuk tanaman yang dikeramatkan oleh umat Hindu.

Mengutip sumber lainnya, vrindavan ini juga memiliki sebutan lainnya yakni vrindaban, brindavan, brindaban, atau brundavan. Vrindavan juga dikenal dengan nama Vraj atau Braj, yakni sebuah kota yang terletak di distrik Mathura, Uttar Pradesh, India.

Halaman:
1 2
      
