HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Raline Shah Foto Bareng Leonardo Di Caprio, Senyum Grogi?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:30 WIB
Potret Cantik Raline Shah Foto Bareng Leonardo Di Caprio, Senyum Grogi?
Potret Raline Shah, (Foto: Instagram @ralineshah)
A
A
A

RALINE Shah lagi-lagi bikin gempar dunia maya dengan koneksi dan aktivitasnya di ranah Hollywood. Kali ini, lewat akun Instagram pribadinya, bintang film 5 CM itu baru saja membagikan deretan selfie dirinya bersama para bintang Hollywood.

Wanita berdarah Sumatera tersebut diketahui jadi salah satu yang ikut menghadiri acara Art+Film Gala yang dihelat di LACMA Los Angeles County Museum of Art, Amerika.

“Suatu malam di museum merayakan Art + Film. Sungguh menyenangkan berada di LA dikelilingi oleh manusia-manusia berbakat yang sudah tidak asing lagi,” tulis Raline dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (14/11/2023)

 BACA JUGA:

Bagaimana tak membuat para netizen iri, pasalnya Raline yang terlihat cantik dalam balutan gaun malam bertali spageti warna nude beige yang mewah sekaligus lembut dan elegan tersebut, memamerkan swafoto alias selfie akrabnya dengan aktor Hollywood legendaris, Leonardo Di Caprio.

(Foto: Instagram @ralineshah) 

Keduanya tampak berfoto di karpet merah, berdiri saling bersisian. Terlihat Raline memasang senyum grogi bisa satu frame bersama bintang film Titanic yang tampak gagah dalam balutan setelan jas formal warna hitam itu. 

Halaman:
1 2
      
