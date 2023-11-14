Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 15 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |16:05 WIB
Tanggal 15 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini
Ilustrasi tanggl 15 November 2023. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 15 November 2023 hari apa? Bukan hari libur nasional, melainkan diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Marinir TNI.

Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Marinir TNI pada 15 November tentu ada alasannya. Pasalnya, pada tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Korps Marinis pada 15 November 1945 di Tegal, Jawa Tengah.

 BACA JUGA:

Melansir dari situs TNI AL, satuan 'Corps Mariniers' dibentuk dengan komandan pertama yaitu Mayor Laut Agus Subekti.

AKhirnya tidak lama dari itu keluar Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor A/565/1948, 'Corps Mariniers' ditetapkan menjadi Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) pada 9 Oktober 1948.

Komandan KKO di tahun 1950-an adalah Mayor R. Soehadi. Lalu pada tahun 1975, KKO AL kembali menjadi Korps Marinir sesuai dengan lahirnya pada tahun 1945.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kasal No Skep/1831/XI/1975 tanggal 14 November 1875. Tujuan Korps Marinir yaitu untuk membantu mengamankan negara. Contohnya seperti meredam kerusuhan, salah satunya peristiwa 1998 di Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, dan Makassar.

(Endang Oktaviyanti)

      
