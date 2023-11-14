Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pemuda Nekat Tinggal di Bawah Tangga Mall, Tak Ketahuan hingga 6 Bulan!

Pradita Ananda , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:30 WIB
Viral Pemuda Nekat Tinggal di Bawah Tangga Mall, Tak Ketahuan hingga 6 Bulan!
Viral pemuda diam-diam tinggal di mall, (Foto: Oddity Central)
A
A
A

BISA memiliki tempat tinggal yang nyaman tentu menjadi keinginan semua orang. Namun kenyataannya, tak semua orang bisa mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan murah.

Ditambah dengan kondisi perekonomian, tempat tinggal yang nyaman tak dipungkiri jaman sekarang memang sudah sangat mahal. Kondisi yang membuat banyak orang tak mampu memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan hingga nekat berbuat tindakan kriminal, menyelinap tinggal diam-diam di suatu tempat.

Seperti yang dilakukan seorang pria asal China yang viral ramai jadi buah bibir belakangan ini, karena nekat tinggal menetap diam-diam di salah satu pusat perbelanjaan di Shanghai, China.

Mengutip laporan Oddity Central, Selasa (14/10/2023), pria tersebut diamankan oleh pihak berwajib saat setelah ketahuan diam-diam tinggal di dalam tenda camping yang ia tempatkan di bawah tangga satu mall di Shanghai, China tersebut selama 6 bulan.

Sang pria menyebutkan, dirinya merasa sudah nyaman tinggal di ruangan bawah tangga tersebut. Ia juga mengisi daya listrik untuk ponsel dan laptopnya sehari-hari, dengan menggunakan sumber daya listrik dari mall. 

Para netizen mengaku heran bagaimana pemuda itu bisa mendapatkan akses masuk hingga membuat tenda di ruangan  bawah tangga mall itu dengan mudah. Pasalnya, pusat perbelanjaan itu diketahui selalu ramai didatangi pengunjung. Bahkan, para petugas keamanan yang ada selalu menjaga dan berkeliling dan mengawasi berbagai sudut pusat perbelanjaan.

Halaman:
1 2
      
