Ramalan Tarot Hari Ini: Tawaran yang Tampak Menyenangkan Punya Potensi Bahaya

The Devil

Kartu Tarot The Devil yang muncul di hari ini mengingatkan untuk tetap waspada pada uluran tangan iblis yang tampaknya menyenangkan namun ternyata membahayakan. Meskipun terkadang tampak wajar dan diperlukan, namun inilah jebakannya.

Tawaran yang membuat kecanduan misalnya alkohol, obat-obatan, pekerjaan, seks, dan hubungan yang tidak pantas atau tidak sehat. Termasuk kebohongan, keserakahan, dan korupsi.

Iblis adalah dorongan untuk menyelidiki diri sendiri. Dia akan membawa pada godaan yang menyenangkan dalam bentuknya yang indah.