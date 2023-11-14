Potret Ganteng Kiesha Alvaro, Anak Okie Agustina yang Tagih Janji Gunawan Dwi Cahyo

POTRET ganteng Kiesha Alvaro kini kembali mencuri perhatian publik. Apalagi, belakangan dia mendampingi sang bunda, Okie Agustina, dalam permasalahan rumah tangganya bersama Gunawan Dwi Cahyo.

Kiesha Alvaro merupakan anak pertama Okie Agustina dengan Pasha Ungu. Kini, dia sudah tubuh menjadi pria dewasa yang siap menjadi garda terdepan Okie saat menghadapi masalah. Termasuk ketika sang ibunda diisukan telah diselingkuh ayah sambungnya itu.

Pesinetron muda itu bahkan tak tanggung-tanggung menagih janji Gunawan Dwi Cahyo beberapa tahun lalu, ketika hendak meminta izin untuk menikahi ibunya itu.

"Aku pengen nagih janji dia tahun 2012. Satu, enggak bakal bikin bunda nangis. Dua, enggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, bakal bertanggung jawab. Kalau laki-laki bakal nepatin itu. Jadi, kalau enggak bisa nepatin berarti bukan laki-laki," kata Kiesha Alvaro, di Pengadilan Agama Bogor, beberapa waktu lalu.

Tumbuh menjadi pria dewasa, Kiesha seolah sudah mengerti permasalah yang dihadapi Okie Agustina. Potretnya pun kini mencuri perhatian warganet.

Berikut potret ganteng Kiesha Alvaro, dikutip akun Instagram @kiesha.alvaro, Selasa (14/11/2023).

1. Mirip Pasha Ungu

Buah jatuh tak jauh dari pohonya. Mungkin itu yang sering kali disematkan pada diri Kieasha. Betapa tidak, pria kelahiran 20 Mei 2004 memang memilik paras tampan yang mirip dengan sang ayah.

Bukan hanya wajah, bahkan cara bicara hingga gerak tubuhnya sering kali disamakan dengan Pasha.

2. Karier

Usai perpisahan kedua orangtuanya, Okie dan Pasha, beberapa tahun lalu tak Kiesha patah semangat. Dia tetap menunjukkan kemampuannya dan bakatnya di dunia seni.

Kiesha diketahui sudah mulai bermain sinetron sejak kecil dan menyukai dunia musik seperti dilakukan Pasha. Bahkan, kini Kiesha diketahui sering kali tampil bareng Pasha dan bang Ungu di beberapa kesempatan.