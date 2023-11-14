Ini Loh Kesalahan Paling Umum Orang dengan Kulit Berminyak yang Sebabkan Jerawat

WAJAH berminyak dan berjerawat memang memerlukan perawatan khusus untuk mencegah jerawat muncul kembali. Memang, wajah berminyak bisa disebabkan karena hormon.

Dermatolog California, Divya Shokeen, mengatakan salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang dengan kulit berminyak adalah penggunaan produk perawatan kulit dan kosmetik secara berlebihan, terutama jika mereka mencoba mengurangi kilau.

“Jika Anda menggunakan terlalu banyak produk pada wajah, terutama serum atau pelembap atau riasan tebal, hal tersebut tidak akan memperbaiki warna atau tekstur kulit, namun dapat menyumbat pori-pori atau meningkatkan risiko berjerawat,” kata Shokeen, seperti dilansir dari Insider.

Menemukan keseimbangan yang baik dengan beberapa produk adalah cara untuk merawat kulit berminyak dan menjaganya tetap bersih. Shokeen mendistribusikan produk yang dapat digunakan pada pagi dan sore hari sesuai urutan penggunaan.

Menurutnya, pemilik kulit berminyak bisa mengawali paginya dengan pembersih yang lembut, meski ada banyak pembersih untuk kulit berminyak. Shokeen menyebut, penggunaan pembersih yang ditujukan hanya untuk kulit berminyak dapat menyebabkan lebih banyak iritasi dan peradangan, yang dapat menyebabkan kulit kering dan berjerawat.

Setelah dibersihkan, seseorang bisa mengoleskan serum vitamin C, menurut Shokeen. Menurutnya, penggunaan vitamin C dapat membantu mengatur produksi minyak pada kulit sehingga bermanfaat bagi penderita kulit berminyak.

Ia juga menyukai manfaat antioksidan vitamin C, yang membantu melindungi kulit dari radikal bebas, yaitu atom tidak stabil yang dapat merusak kulit akibat sinar matahari atau polusi. Vitamin C juga mengurangi kemerahan dan meningkatkan kadar kolagen, yang semuanya berkontribusi pada warna kulit yang lebih merata.

Sebagai langkah selanjutnya, Shokeen merekomendasikan penggunaan pelembab ringan daripada vitamin C, dan dia menyukai formula berbahan dasar niacinamide. “Niacinamide sangat baik untuk mengurangi produksi minyak dan peradangan,” ujarnya.