Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Loh Kesalahan Paling Umum Orang dengan Kulit Berminyak yang Sebabkan Jerawat

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:01 WIB
Ini Loh Kesalahan Paling Umum Orang dengan Kulit Berminyak yang Sebabkan Jerawat
Perawatan Kulit. (Foto: Freepik)
A
A
A

WAJAH berminyak dan berjerawat memang memerlukan perawatan khusus untuk mencegah jerawat muncul kembali. Memang, wajah berminyak bisa disebabkan karena hormon.

Dermatolog California, Divya Shokeen, mengatakan salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang dengan kulit berminyak adalah penggunaan produk perawatan kulit dan kosmetik secara berlebihan, terutama jika mereka mencoba mengurangi kilau.

“Jika Anda menggunakan terlalu banyak produk pada wajah, terutama serum atau pelembap atau riasan tebal, hal tersebut tidak akan memperbaiki warna atau tekstur kulit, namun dapat menyumbat pori-pori atau meningkatkan risiko berjerawat,” kata Shokeen, seperti dilansir dari Insider.

Menemukan keseimbangan yang baik dengan beberapa produk adalah cara untuk merawat kulit berminyak dan menjaganya tetap bersih. Shokeen mendistribusikan produk yang dapat digunakan pada pagi dan sore hari sesuai urutan penggunaan.

Menurutnya, pemilik kulit berminyak bisa mengawali paginya dengan pembersih yang lembut, meski ada banyak pembersih untuk kulit berminyak. Shokeen menyebut, penggunaan pembersih yang ditujukan hanya untuk kulit berminyak dapat menyebabkan lebih banyak iritasi dan peradangan, yang dapat menyebabkan kulit kering dan berjerawat.

Setelah dibersihkan, seseorang bisa mengoleskan serum vitamin C, menurut Shokeen. Menurutnya, penggunaan vitamin C dapat membantu mengatur produksi minyak pada kulit sehingga bermanfaat bagi penderita kulit berminyak.

Ia juga menyukai manfaat antioksidan vitamin C, yang membantu melindungi kulit dari radikal bebas, yaitu atom tidak stabil yang dapat merusak kulit akibat sinar matahari atau polusi. Vitamin C juga mengurangi kemerahan dan meningkatkan kadar kolagen, yang semuanya berkontribusi pada warna kulit yang lebih merata.

Sebagai langkah selanjutnya, Shokeen merekomendasikan penggunaan pelembab ringan daripada vitamin C, dan dia menyukai formula berbahan dasar niacinamide. “Niacinamide sangat baik untuk mengurangi produksi minyak dan peradangan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/611/3179513/jerawat-xK2d_large.jpg
Jerawat Muncul di Usia 40 hingga 50 Tahun, Begini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175445/jerawat-JHLr_large.jpg
Perhatian Gen Z! Jajan Sembarangan Bisa Bikin Jerawatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172416/jerawat-g3HI_large.jpg
Mau Muka Bebas Jerawat? Lakukan 5 Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/611/3172413/jerawat-Odxc_large.jpg
5 Cara Ampuh Hempaskan Jerawat Bandel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/611/3155748/jerawat-03hi_large.jpg
5 Tips Mudah Menghilangkan Jerawat di Dahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/611/3155648/jerawat-T6Au_large.jpg
5 Tips Samarkan Jerawat dengan Make Up, Enggak Insecure Lagi!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement