5 Kandungan dalam Skincare untuk Kulit Berjerawat yang Aman

Ada berbagai skincare untuk kulit berjerawat yang dijual bebas di pasaran. Namun, jangan sampai Anda sembarang memilihnya karena alih-alih menyembuhkan, kandungan yang berbahaya justru dapat memperparah peradangan jerawat pada kulit.

Jerawat merupakan gangguan kesehatan kulit yang terjadi ketika folikel mengalami penyumbatan oleh minyak dan sel kulit mati. Jerawat dapat muncul di berbagai bagian tubuh, tetapi jerawat yang muncul di bagian wajah kerap menyebabkan rasa tidak nyaman dan gangguan kesehatan lainnya.

Skincare untuk kulit berjerawat bekerja dengan cara yang berbeda, tergantung pada kandungannya. Beberapa bekerja dengan membunuh bakteri penyebab jerawat. Lainnya bekerja dengan menghilangkan kelebihan minyak, mempercepat pertumbuhan sel kulit baru, dan mengangkat sel kulit mati.

Nah, dengan banyaknya pilihan produk skincare yang beredar di pasaran, penting untuk mengetahui kandungan yang aman dalam produk tersebut. Berikut adalah rekomendasi kandungan skincare untuk kulit berjerawat.

Kandungan Skincare untuk Kulit Berjerawat

1. Salicylic Acid