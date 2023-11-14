Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Manfaat Ajaib Cengkeh untuk Perawatan Rambut, Bantu Hilangkan Kutu Salah Satunya!

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:30 WIB
Manfaat Ajaib Cengkeh untuk Perawatan Rambut, Bantu Hilangkan Kutu Salah Satunya!
Manfaat cengkeh untuk perawatan rambut, (Foto: Azerbaijan_stock/Freepik)
CENGKEH merupakan salah satu rempah-rempah yang sering kali digunakan sebagai bumbu masakan atau pun bahan membuat kue.

Lebih dari itu, tahukah Anda kalau sebetulnya cengkeh juga dapat dimanfaatkan sebagai perawatan alami untuk rambut dan memerangi rambut rontok dan beberapa kondisi permasalahan rambut lainnya?

Menggunakan air cengkeh yang kaya akan fitonutrien seperti eugenol sebagai bahan perawatan alami rambut disebutkan bisa menutrisi, memperkuat, dan merevitalisasi folikel rambut yang kuat, sehingga mendorong pertumbuhan rambut baru yang sehat, dilansir dari STYLECRAZE, Selasa (14/11/2023)

Selain itu, cengkeh punya kandungan asam fenolik dan flavonoidnya, yang menjadikan cengkeh sebagai antioksidan kuat yang bisa bermanfaat bagi rambut. Tidak sampai di situ, ternyata air cengkeh disebutkan bisa membuat kutu di kepala berkurang.

(Foto: Freepik) 

Hal ini merujuk pada hasil penelitian dari penelitian yang dilakukan kepada 51 sukarelawan yang diberikan minyak cengkeh pada bagian kepalanya, hasilnya hampir 90 persen kutu rambut hilang hanya dalam waktu dua jam.

Fakta menarik lainnya dari manfaat air cengkeh, yaitu dapat menghambat pertumbuhan uban pada rambut karena stres oksidatif bisa mempengaruhi produksi melanin di rambut, yang menyebabkan rambut beruban prematur. Maka antioksidan dan polifenol dalam air cengkeh lah, dapat membantu memerangi kerusakan oksidatif dan mempertahankan warna alami rambut.

