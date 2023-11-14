Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenali Gejala Bronkopneumonia, Penyakit yang Dialami Anak Joanna Alexandra

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |23:00 WIB
Kenali Gejala Bronkopneumonia, Penyakit yang Dialami Anak Joanna Alexandra
Mengenal gejala bronkopneumonia. (Foto: Freepik.com)




JOANNA Alexandra menceritakan jika anak bungsunya Ziona terkena penyakit bronkopneumonia hingga masuk ruang PICU. Tentunya masyarakat masih terasa asing dengan penyakit ini. Lantas apa sebenarnya bronkopneumonia itu?

Mengutip dari Healthline, Selasa (14/11/2023), bronkopneumonia adalah sejenis pneumonia yang menyebabkan peradangan pada alveoli (kantung udara kecil) di dalam paru-paru. Sementara pneumonia adalah infeksi paru-paru yang terjadi ketika virus, bakteri, atau jamur menginfeksi dan radang paru-paru.

Seseorang dengan bronkopneumonia mungkin mengalami kesulitan bernapas karena saluran napasnya menyempit. Akibat peradangan ini, paru-paru mereka mungkin tidak mendapat cukup udara. Banyak kasus bronkopneumonia disebabkan oleh bakteri yang menyebar antar orang yang berdekatan melalui bersin dan batuk.

Seseorang akhirnya terinfeksi ketika menghirup bakteri tersebut. Ada banyak sekali bakteri yang bisa membuat seseorang mengalami bronkopneumonia. Mulai dari Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, spesies Proteus, hingga Respiratory Syncytial Virus.

Anak Joanna Alexandra

      






