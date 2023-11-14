Mengenal Bronkopneumonia, Penyakit yang Menyerang Anak Joanna Alexandra

ARTIS cantik Joanna Alexandra membagikan kondisi kesehatan sang anak, Ziona yang terjangkit virus Bronkopneumonia di akun media sosial Instagramnya @joannaalexandra, Selasa (14/11/2023).

Akibat penyakit tersebut, sang buah hati harus dirawat di ruangan PICU. Joanna menjelaskan awalnya sang anak mengalami batuk dan kondisi yang sangat lemas.

Mengenal Bronkopneumonia

Merangkum dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bronkopneumonia adalah jenis pneumonia yang terjadi pada bronkus dan alveolus yaitu peradangan atau infeksi akibat virus bakteri atau jamur. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus.

Sementara itu, alveolus adalah kantong udara kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Meski sama-sama menyerang paru-paru, khususnya saluran udara atau bronkus, bronkopneumonia berbeda dengan bronkitis (peradangan pada bronkus).

Bronkopneumonia merupakan infeksi yang terjadi pada bronkus dan alveolus, sedangkan pada bronkitis, infeksi terjadi hanya pada bronkus. Seseorang yang mengalami jenis pneumonia ini dapat merasa sulit bernapas lega atau sesak napas karena paru-paru mereka tidak mendapatkan suplai udara yang cukup.

Bronkopneumonia adalah jenis pneumonia yang paling umum terjadi pada anak-anak. Penyakit ini bahkan menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak akibat infeksi pada anak-anak berusia di bawah lima tahun.

Penyebab Bronkopneumonia

Bronkopneumonia umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, antara lain :

1. Streptococcus pneumoniae