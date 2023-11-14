6 Cara Menurunkan Kadar Gula Darah, Salah Satunya Konsumsi Banyak Air

GULA darah tinggi bikin tubuh tak enak badan. Selain itu gula darah tinggi tidak baik bagi kesehatan sebab bisa memicu pradiabetes bahkan diabetes.

Oleh karena itu, saat gula darah tinggi maka harus segera diturunkan. Nah, terdapat sejumlah cara guna menurunkan kadar gula darah seperti dilansir dari Healthline berikut ini,

1. Konsumsi Cukup Air

Mengkonsumsi cukup air ternyata dapat membantu menjaga kadar gula darah dalam kadar yang sehat. Selain mencegah dehidrasi, minum air secara cukup juga membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin. Minum air secara teratur dapat merehidrasi darah, menurunkan kadar gula darah dan mengurangi risiko diabetes, namun yang peril diingat adalah minuman yang sangat baik untuk tubuh adalah air putih.

BACA JUGA:

2. Olahraga Secara Teratur

Teratur berolahraga terbukti dapat membantu menjaga Kesehatan tubuh, dari mulai menjaga berat badan hingga dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Peningkatan sensitivitas insulin berarti sel-sel tubuh dapat lebih efektif menggunakan gula yang tersedia dalam aliran darah. Salah satu manfaat utama dari olahraga yaitu dapat membakar gula di dalam tubuh menjadi sebuah energi.

Anda dapat mencoba beberapa olahraga ringan seperti: jalan cepat, lari, bersepeda, menari, hiking, berenang dan olahraga lainnya. Namun, yang paling utama yang harus dilakukan adalah teratur dan konsisten.

BACA JUGA:

3. Konsumsi Banyak Serat

Cara kerja serat yang dapat memperlambat pencernaan karbohidrat dan gula. Hal ini dapat membantu penyerapan gula di dalam tubuh menjadi lebih lambat dan lebih teratur. Pola makan tinggi serat dapat meningkatkan kemampuan tubuh dalam mengatur kadar gula darah didalam tubuh.

Anda dapat mengkonsumsi berbagai makanan sehat untuk memenuhi kebutuhan serat di dalam tubuh. Makanan yang tinggi serat antara lain: Sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan dan biji-bijian utuh.

4. Kelola Asupan Karbohidrat

Tidak banyak orang ketahui, banyaknya asupan karbohidrat ke dalam tubuh menentukan pula seberapa banyak kadar gula darah di dalam tubuh. Tubuhmemecah karbohidrat menjadi gula, terutama glukosa. Kemudian, insulin membantu tubuh menggunakan dan menyimpannya sebagai energi.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan rendah karbohidrat membantu menurunkan kadar gula darah dan mencegah lonjakan gula darah. Mengatur asupan karbohidrat dengan menghitung karbohidrat dan menyadari berapa banyak yang dibutuhkan oleh tubuh akan membantu dalam pengelolaan kadar gula darah di dalam darah.