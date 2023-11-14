Apakah Asam Urat Bisa Diobati dengan Paracetamol? Simak Penjelasannya

APAKAH asam urat bisa diobati dengan paracetamol? Simak penjelasannya dalam artikel ini. Paracetamol merupakan salah satu jenis obat yang beredar luas di pasaran, fungsinya pun beragam mulai dari obat penurun panas, sakit kepala hingga penghilang rasa nyeri.

Lantas, bagaimana dengan asam urat? Asam urat adalah penyakit yang disebabkan oleh kelebihan kadar asam urat dalam darah, sehingga asam urat menumpuk dan mengkristal pada sendi dan menyebabkan nyeri pada sendi.

Pertanyaannya, apakah asam urat bisa diobati dengan parasetamol? Mengutip berbagai sumber pada Selasa (14/11/2023), parasetamol bisa mengobati asam urat yang ringan. Obat paracetamol dinilai cukup efektif dalam membantu meredakan rasa nyeri ringan pada asam urat.

Dikatakan juga bahwa paracetamol bisa menjadi obat untuk pertolongan pertama pada asam urat, karena jenis obat ini bisa didapatkan dengan mudah di apotek-apotek tanpa perlu resep dokter.